Bakan Soylu: Türkiye genelinde şu an 311 operasyon düzenleniyor (2)

\'2 YILDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU\'YU ORTADOĞU\'NUN MERKEZİ HALİNE GETİRİRİZ\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Burada, partililere seslenen Bakan Soylu, AK Parti\'nin bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

\"Biz çocukken, doğunun makus tarihi yenilmez derlerdi. Yol, iş, araç, havalimanı, üniversite, okul yok. Ne yapsın bu insanlar. Ya göç edecekler, ya da terör örgütüne gidecekler. Şimdi bir kardeşiniz olarak gururla söylüyorum. Bir liderin, siyasi partinin, felsefenin, düşüncenin, ülkenin makus tarihi nasıl değiştirdiğini haykırarak söylemeye çalışıyorum. Bugün doğu ile ölçeğine göre batıdaki hiçbir vilayetin farkı yok. Bugün Türkiye\'nin geldiğin nokta buradadır. Doğu ve Güney Doğu\'yu vatandaşlarımız, bırakın 4-5 yılı, 2 yıl daha bize teslim etsinler. Bu 2 yılda yaptıklarımızın 10 katı daha yapar, Doğu ve Güneydoğu\'yu sadece Türkiye\'nin değil, Avrupa ve Ortadoğu\'nun en imrenilen merkezi haline getiririz. Biz bu inanca sahibiz. Çünkü buralar zenginlik diyarlardır. Buraları fakirleştirmeye çalışanlara müsaade etmeyin ve etmeyelim. Burayı bir çatışma merkezi haline getirme çalışanlara hep beraber Hacı Bektaş, Mevlana, Pir Sultan, Hacı Bayram Veli, Karacaoğlan ile aşıklarla, ozanlarımızla ve söyledikleri ile cevap verelim. Biz kardeş bir milletiz. Mayamız, inancımız hep böyle oldu. Biz kimseye ispatlamak zorunda da değiliz\" dedi.

\'KANDİL\'DEKİ AHLAKSIZLARIN BORAZANLIĞINI YAPANLARI İSTEMİYORUZ\'

Bakan Soylu, 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçimlere değinerek, amaçlarının sadece belediye başkanlığını kazanmak olmadığını söyledi. Bu seçimde vatandaşı korkutmak isteyenlerin olduğuna vurgu yapan Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"Bunların zihniyeti korkutmaktan başka yönetim tarzı bilmez, biz o kanlı musluk afişlerini unutmadık. Ama Allah\'ın izni ile bu seçimde demokrasi ve yaptığımız hizmetlerin gücü ile bu karanlık zihniyeti buralardan silip süpüreceğiz. Bu seçimdeki hedefimiz sadece belediye başkanlığı değildir. Sandıktan biz bu terör örgütünü onun sözcülerini, başımıza musallat olan, çocuklarımızın geleceğini karartan Kandil\'deki ahlaksızların borazanlığı yapan adamlar istemiyoruz. Mesajını önceki seçimlerden daha güçlü bir şekilde çıkartabilmektedir. Hedefimiz budur. Ben sizlerde bu azmi ve kararlılığı görüyorum. Tunceli\'nin tekrar eski günlere dönmemesi için, şimdi olduğu gibi daha güçlü bir şekilde dünya ile kucaklaşması için desteklerini bekliyorum.\"

\'ERDOĞAN\'IN KILIÇDAROĞLU\'NA GOLLERİ ATACAĞI BİR 4,5 YIL YAŞAYACAĞIZ\'

Türkiye\'nin Cumhurbaşkanlığı sistemini istiklal sistemi olarak gördüğünü anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu yeni sistemde Türkiye artık eskisi gibi hükümetlerin yıkılıp bozulacağı, birtakım operasyonlarla alt üst edilebileceği bir anlayış yoktur. Bu sistemde Cumhurbaşkanı seçildi mi 5 yıl görevde. Artık koalisyonlar, Meclisteki sayılar bir önem taşımamaktadır. Bu yeni sistem, bir istiklal sistemidir. Hesabını, kitabını, planını yaptım mı, bu planını 5 yıl boyunca yürütebileceğin bir sistemdir. Türkiye son 4 yılda 6 seçim geçirdi. Şimdi 7\'ncisine gidiyoruz. Ama bir daha 4,5 yıl seçim olmayacak. Tayyip Erdoğan\'ın ayağına topu vereceksiniz, tam 4,5 yıl boyunca sahada bir CHP\'ye gol atacak bir PKK\'ya gol atacak, bir Türkiye\'yi geri bırakmaya çalışan o dışarıdaki zihniyetlerin tamamına gol atacak. O gol attıkça, milletimiz hop oturup hop kalkacak. Sevinci ile, heyecanı ile, geleceği ile çocuklarımız yarınını kucaklayacak. Hiç merak etmeyin. Önümüzdeki 4,5 yıl seçimsiz, tartışmasız, 2023, 2053, 2071 hedeflerine yönelik adımların atılacağı yıl olacak. Öyle ekonomide de seçim var, acaba ne olacak, AK Parti alacak mı, alamayacak mı, acaba Cumhur İttifakı başarılı olacak mı olamayacak mı diye bir endişenin olmayacağı, tam 4,5 yıl boyunca Tayyip Erdoğan\'ın Kılıçdaroğlu\'nun kalesine golleri peşi peşine atacağı bir 4,5 yılı hep beraber yaşayacağız. Hizmetlerle, zenginleşmeyle, demokrasiyle ve özgürlükle beraber. Bunu hep birlikte sağlayacağız ve gerçekleştireceğiz.\"

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