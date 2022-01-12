Bakan Soylu'nun iddialarına İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt: İnşallah bu kez ispat eder

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bakanlıktan başlatılan "terörle iltisaklı çalışanlar" incelemesine ilişkin olarak yeni iddialarda bulundu. Soylu, soruşturmanın arkasında durarak "İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok." görüşünü savundu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Soylu'nun iddialarına sosyal medyadan yanıt vererek, "Bakan bu akşam da AHaber’de “ciddi” iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder" dedi.

A Haber'de konuşan Bakan Soylu, İBB'nin her ay gazetecilere para verdiğini öne sürerek; "Terörle iltisak ve irtibat kamudan ihraç için yeterlidir." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Teftiş CHP'li belediyelere özgü değil. İçişleri, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok."

"Dosyalara el konuldu" iddiası

"İBB'deki dosyalara el konulması söz konusu değildir."

"DİAYDER örgüt üyelerini İBB'de işe soktu. DİAYDER YPS/PKK'yla bağlantılı. PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye karşı alarm durumundayız. 2021'de 183 terör eylemi engellendi."

Murat Ongun, Bakan Soylu'nun eski iddialarını hatırlattı

İBB Sözcüsü Ongun Twitter'dan Bakan'a şöyle yanıt verdi:

"İptal edilen 31 Mart 2019 seçimi için de Sn. Bakan iddialı konuşmuştu ve “Tam da bu kadar ciddi iştir.” demişti. Sonuçta 1 kişi bile ceza almadı. Sn. Bakan bu akşam da AHaber’de “ciddi” iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder. Videoyu izleyerek karar verebilirsiniz"

"Türkiye Cumhuriyeti Kılıçdaroğlu'nu dinleseydi, Pensilvanya ile konuşmalarını da duyardık"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinlenme iddialarınıa ilişkin ise Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti Kılıçdaroğlu'nu dinleseydi, Pensilvanya ile konuşmalarını da duyardık. Kılıçdaroğlu desin ki Pensilvanya ile diş muayenehanesinde konuşmadık desin. 15 Temmuz'daki "Yurtta sulh, cihanda sulh" sloganı hakkında konuşmadık desin" dedi. "Dünyada küresel terör tehdidi açısından 4. ülke Türkiye" "2020 yılının küresel terörizm endeksi raporu yayımlandı. Dünyada küresel terör tehdidi açısından 1. ülke Afganistan, 2. ülke Irak, 3. ülke Nijerya, 4. ülke Türkiye. Irak ve Suriye dünyada 2 terör örgütünün devlet otoritesini yok ettiği iki ülke. Dünya bunun maliyetini, bedelini ödüyor. Ama biz bunun tam da göbeğindeyiz." diyen Bakan Soylu, şunları söyledi: "Suriye'de terör koridoru oluşturmaya çalıştılar. İnsan kaynağı, eğitim, strateji, lojistik, para açısından desteklenen, Türkiye'yi hedef haline getiren bir tabloyla karşı karşıyayız. 21. asır küresel güçler hariç tüm ülkeleri yalnız bıraktı. Kendilerini koruyamayacak ülkeler 21. yüzyılın başından beri yalnız." "Angelina Jolie'nini fotoğrafını gösterdiler, herkesi oyaladılar" "Küresel bir sorun olarak göçmen sorunu var. Avrupa istiyor ki Türkiye sınırlarını korusun, bize göçmen gelmesin. Yunanistan göçmenleri öldürsün, yaksın buna da sessiz kalalım. Angelina Jolie'nini fotoğrafını gösterdiler, herkesi oyaladılar." "Bize 'Terörle mücadelede nasıl bu noktaya gelirsiniz diyorlar" "Bu milletin bizden bir beklentisi var. Okula çocuğumu rahat göndereyim. Biz yaşananları görmezden gelemeyiz. Sırtımızı dönemeyiz. Grup konuşmalarını biraz seyrettim. Ne İyi Parti Akşener, Ne Kılıçdaroğlu ne de HDP bu fotoğrafla ilgili 'bu fotoğrafı doğru bulmuyoruz' diyemediler. Bir tanesi bir şey söyleyemedi" diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı: Bizi şu anda düşürmek istedikleri tuzak tam da bu. Bize 'Terörle mücadelede nasıl bu noktaya gelirsiniz, siz kişi başına gelir seviyesini nasıl yükseltirsiniz, bu kadar büyük badireler içerisinden nasıl çıkarsınız' diyorlar." Bizi şu anda düşürmek istedikleri tuzak tam da bu. Bize 'Terörle mücadelede nasıl bu noktaya gelirsiniz, siz kişi başına gelir seviyesini nasıl yükseltirsiniz, bu kadar büyük badireler içerisinden nasıl çıkarsınız' diyorlar." "Dışardan Türkiye muhalefetin bağırış çağırışı gibi gözükmüyor" "Gaziantep'te 2 gün önce bir dava sonuçlandı. Davada Gaziantep HDP İl Başkanı PKK ile, terör örgütüyle ilk önce iltisak ve irtibat, daha sonra da üyelik, bütün bunlar sonucunda dünyanın cezasını aldı. 2009'da terör örgütüne katılmış bu kişi. Dicle Haber Ajansı'ndan katılmış. Buradan milletime bir şey söylemek isterim: Dışardan Türkiye muhalefetin bağırış çağırışı gibi gözükmüyor. Biz gittiğimiz her yerde ışıltıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir Türkiye'deki istikrardan bir de dünyadaki hiçbir soruna sırtını dönmeyen Türkiye'den dolayı. Dünyanın her yerinde Türkiye'nin mücadelesi konuşuluyor." "İçişleri'nden sadece FETÖ'den 45 bin 800 kişi ihraç edildi" "Türkiye 21. asırdaki yürüyüşünde öyle bir noktaya geldi ki kendisi dönmek istese dönemez. Bu terörist gibilerden Türkiye'de çok var" diyen Soylu, "Önümüzdeki günlerde bunlar daha sıkça Türkiye'nin gündeminde olur. ABD, Fransa, Avrupa bize bu meşruiyet alanını dayatmaya çalışıyor. Siyaseti buna alet etmek ve bunu meşru siyaset gibi göstermek kadar Türkiye'ye de zarar veren bir anlayış söz konusu değildir. İçişleri'nden sadece FETÖ'den 45 bin 800 kişi ihraç edildi" diye ekledi.

TIKLAYIN | İçişleri Bakanlığı: İBB personellerine terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönündeki iddialarla ilgili teftiş başlatıldı