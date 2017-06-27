Bakan Soylu: Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 111 gündür açlık grevinde olan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için iktidara çağrı yapan 111 isme “Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?” diyerek seslendi.

İçlerinde Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Ercan Kesal, Ferzan Özpetek, Fatih Portakal, Hayko Çepkin, Halil Ergün, Korkut Boratav, Meltem Cumbul, Murathan Mungan, Müjde Ar, Menderes Samancılar, Müjdat Gezen, Orhan Alkaya Rutkay Aziz, Selçuk Yöntem, Prof. Şebnem Korur Fincancı, Türkan Elçi, Zülfü Livaneli ve Zuhal Olcay’ın da olduğu aydın, sanatçı, milletvekili ve insan hakları savunucusu 111 isim Hürriyet, Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel gazetelerine ilan vermişti.

111 gündür açlık grevinde olan Gülmen ve Özakça’nın durumunun kritik seviyeye geldiğini belirten 111 isim, iktidara şöyle seslenmişti: “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça OHAL kararnamesi ile işten atılan beş bin akademisyen, elli bin öğretmen ve yüz elli bin çalışandan sadece ikisi. İşe geri dönme talebiyle açlık grevine gittikleri için cezaevine atıldılar. 111 gündür açlar. Nuriye ve Semih ölmesin. Çalışma hakları geri verilsin. Okullarına dönebilmeleri ve hayatlarına devam edebilmeleri için devletin gereken adımları atmasını istiyoruz. Adalet ve demokrasi bunu gerektirir.”

‘Emniyete değil, terör örgütü üyelerine güveniniz sonsuz!

Söz konusu ilana tweet atarak tehditler savuran Soylu, ilana verilen desteği “DHKP-C üyesi iki terör örgütü üyesine hamilik!” diye niteledi.

Gülmen ve Özakça’yı bir kez daha ‘terör örgütü üyesi’ ilan eden Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün birtakım gazetelerde DHKP-C terör örgütünün talimatlarına eksiksiz uyan, bu örgütün mensupları için gerçekleri saptırarak ilan verenler. Başınıza gelen en ufak olayda yardım istediğiniz polisin bilgisine, istihbaratına ve tespitlerine güvenmiyorsuuz. Ancak terör örgütü üyelerine güveniniz sonsuz! Hepinizin devletini terör örgütü karşısında hareketsiz ve etkisiz hale getirmek, suçlu, göstermek için yola çıkanlar… Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız? Peki terör örgütüne cesaret vermek için bu ilanı yayınlayanlar?”

Alkaya ve Prof. Fincancı'dan cevap

Orhan Alkaya, Soylu’nun sözleri sonrası Twitter hesabından “Neyin altına imza attığımın elbette farkındayım. Dikteyle imza atanlara verecek hesabım da yok. #NuriyeVeSemihYaşasın” mesajını paylaştı. Prof. Şebnem Korur Fincancı da Alkaya’ya destek vererek “Al benden de o kadar” dedi.