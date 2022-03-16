Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hangi ile gitsem sessiz sedasız birisi gelip, ‘uyuşturucu batağından bu memleketi kurtarın’ diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez? Çünkü siyasetçiyi satın alırlar parayla" açıklamasına ilişkin olarak, "Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz" paylaşımını yaptı.

Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocukken büyüklerimiz bize, yalandan ve haramdan uzak durun derdi. İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir... Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz" ifadesini kullandı.

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