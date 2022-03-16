Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hangi ile gitsem sessiz sedasız birisi gelip, ‘uyuşturucu batağından bu memleketi kurtarın’ diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez? Çünkü siyasetçiyi satın alırlar parayla" açıklamasına ilişkin olarak, "Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz" paylaşımını yaptı.
Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocukken büyüklerimiz bize, yalandan ve haramdan uzak durun derdi. İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir... Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz" ifadesini kullandı.
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Kılıçdaroğlu ne demişti?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında uyuşturucu baronlarına ilişkin şöyle konuşmuştu:
"Hangi ile gitsem sessiz sedasız birisi gelip, ‘uyuşturucu batağından bu memleketi kurtarın’ diyor. Öyle bir hale getirdiler ki 20 yılda, her gelir grubuna göre uyuşturucu pazarlanıyor bugün Türkiye’de, her gelir grubuna göre. Fakirsen ona göre uyuşturucu var, paran varsa ona göre uyuşturucu var. Önce fakir ailelerin çocuklarını elde ediyorlar. Sosyal çöküş yaşıyoruz. Bu böyle devam ederse, çok daha büyük felaketlerle Türkiye karşı karşıya kalabilir. Bir şey daha sorayım -bugün Bahçeli’ye biraz fazla mı takıldık?- Ya Allah rızası için ya, bu kadar uyuşturucu satılıyor; Allah rızası için hiçbir soru sormuyor musun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez? Çünkü siyasetçiyi satın alırlar parayla. Farkındalar mı acaba bunun?"
TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu: Türkiye Cumhuriyeti devletinin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı?