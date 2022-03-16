Emniyet'ten Kılıçdaroğlu'na "uyuşturucu baronları" yanıtı geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu baronlarıyla ilgili iddiasına yanıt verdi. Yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin "iftira" olduğu öne sürüldü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez? Çünkü siyasetçiyi satın alırlar parayla" demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Emniyet'ten yanıt geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri için, "Bu iftira daha önce organize suç örgütleri ve yurt dışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldı ve biz onların hedefini biliyorduk. Ancak bu kez iftirayı CHP Genel Başkanı'ndan duyunca üzüldük" denildi.

Açıklama şöyle:

"Vatandaşlarımızı özellikle de gençlerimizi korumak için gece gündüz demeden uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Bazen günlerce evini göremeyen arkadaşlarımız her türlü sonucu göze alarak zehir taciriyle savaşıyor. ve bundan sonra da savaşacak. Bu uğurda verdiğimiz şehitlerin acısı hâlâ yüreklerimizde. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını ve buna bağlı olarak en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik. Halen cezaevlerinde uyuşturucuya bağlı suçlardan 100 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü olduğunu bilmeden 'baronlara' ve 'uyuşturucu satıcılarına' operasyon yapılmadığını ileri sürmek teşkilatımıza hak etmediği bir iftirada bulunmaktır. Bu iftira daha önce organize suç örgütleri ve yurt dışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldı ve biz onların hedefini biliyorduk. Ancak bu kez iftirayı CHP Genel Başkanı'ndan duyunca üzüldük. Şehitlerimizi de muazzep eden bu haksızlığa itirazımıza dile getirmeyi mesleğimizin onuru ve şerefi için görev biliyoruz."