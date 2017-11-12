Bakan Soylu, güvenlik güçlerine elleriyle börek yedirdi (2)

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Politika

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IĞDIR'DA TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı gezisinin ardıdan Iğdır'a geçerek yaşamını yitiren şehrin kanaat önderlerinden Cihangir Turan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

12 Kasım 2017 17:57

IĞDIR\'DA TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı gezisinin ardıdan Iğdır\'a geçerek yaşamını yitiren şehrin kanaat önderlerinden Cihangir Turan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Doğubayazıt ilçesinden helikopterle Iğdır’a geçen Bakan Süleymen Soylu, Vali Enver Ünlü ve Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras tarafından karşılandı. Bakan Soylu ve beraberindekiler taziye evine giderek Turan Ailesi\'ne başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakan Soylu, şöyle dedi:
\"Bizi biz yapan değerlerden biride budur. Büyüklerimizin ve medeniyetimizin bize öğretisi, tarihimize bize bıraktığı kültürlerden biri de burada bulunmamızdır. Biz sadece geleceğini, maddiyatı düşünen, ölülerinden maneviyattan ayrılan bir millet değiliz. Dostunun, yakınının cenazesinde,  düğününde olmakla millet olunur. Acısından, tatlısında, asker uğurlamasında bir araya gelmekle millet olunur. Hacı Cihangir Turan amcamıza Allah\'tan rahmet, ailesine başa sağlığı diliyorum.\"
Bakan Soylu, uzun zamandan bu yana terör operasyonu nedeniyle kapalı bulunan Ağrı\'nın Doğubayazıt ile Van\'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı yolunun 10 gün içinde yeniden ulaşıma açılacağını belirtti. Bakan Soylu, öğle namazını Ulu Camii\'de kıldıktan sonra Iğdır’dan ayrıldı.

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