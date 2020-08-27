Bakan Soylu: Giresun'da selden zarar gören esnafa yapılacak ödemeler bugün başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketinde 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. İyileştirme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Soylu, selden zarar gören esnafa yapılacak ödemelerin bugün başlayacağını duyurdu.

"İyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Zarar gören esnafımız için ödemeler bugün başlıyor. Yaklaşık 5 milyon lira civarında bir yardım yapacağız. 2,5 milyon lira evlere dağıtılıyor. Evler yıkılıyor. Taşıma ve kira yardımı yapmaya çalışıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçe merkezinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını inceledi.

Kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Soylu, "917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, Sahil Güvenlik botlarımız, gemilerimiz denizden, derelerden, karadan sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda 2'si jandarma personelimiz olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Soylu'nın açıklamasından satır başları şu şekilde:



"(Dereli'de) Rüsubatın büyük bölümü, yüzde 99'u alındı. Yollar eski haline döndürülmeye çalışılıyor.



"118 köy yolundan 109'u açıldı, 9'unun da açılma çalışmaları devam ediyor.

İyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Zarar gören esnafımız için ödemeler bugün başlıyor. Yaklaşık 5 milyon lira civarında bir yardım yapacağız. 2,5 milyon lira evlere dağıtılıyor. Evler yıkılıyor. Taşıma ve kira yardımı yapmaya çalışıyoruz"