Bakan açıkladı: Sel felaketi yaşayan Giresun'da vatandaşların elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını ertelenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz" dedi.

Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Son tabloya göre yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi. Ekipler, sel felaketinde kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Politikala Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktarılacağını açıkladı.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sel felaketi nedeniyle alınan kararlar hakkında yapılan açıklamada, Giresun'daki mükelleflerin vergi borçlarının, 29 Ocak 2021 Cuma günü sonuna kadar başvurmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faizsiz 24 ay süreyle taksitlendirileceği bildirildi.

TIKLAYIN- Giresun'daki sel felaketinde ölü sayısı 9'a yükseldi