BDDK'dan Giresun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Giresun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek için finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Giresun'daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldığını belirtti. BDDK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Giresun'daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu finansman kolaylığı sağlayacak kararlar almıştır.

1 Ocak 2021'e kadar Giresun’da yerleşik üye işyerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacaktır.