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BDDK'dan Giresun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek

26 Ağustos 2020 16:11

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Giresun'daki  sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek için  finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Giresun'daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldığını belirtti. BDDK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Giresun'daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen  vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu finansman kolaylığı sağlayacak kararlar almıştır.

1 Ocak 2021'e kadar Giresun’da yerleşik üye işyerlerinden yapılan  alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak  uygulanacaktır.

Konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri ise hem yeni  krediler hem de yeniden yapılandırmalarda yönetmelikteki sınırlara  tabi olmaksızın ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere  bankalar ve banka dışı mali kuruluşlar tarafından belirlenebilecektir."

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