Bakan Soylu: Geri çekilmek de bir erdemdir (2)

ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK\'ÜN ADININ VERİLDİĞİ OKULU AÇTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Olağan Kongresi’nin ardından Sürmene ilçesine geçti. Soylu, burada ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü programı ile Mardin\'in Derik ilçesinde, makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün adının verildiği ilkokulun açılış törenine katıldı.

Açılış öncesi konuşan Bakan Soylu, şehit Kaymakam Safitürk’ün görev yaptığı ilçede aydınlık gençler yetiştirmeye özen gösterdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak sizlere söylüyorum. Bu okulun ismini verdiğimiz Muhammet Safitürk, ticaret için Mardin Derik kaymakamı değildi. Bu ülke, ona görev verdi. Orada ismine bakmadan, orada siyasi düşüncesine bakmadan, bu topraklara aydınlık gençler yetiştirdi. Ben, onun orada ne yapığını biliyorum. Orada zeytin fabrikası kurdu, her sokağı asfaltladı. Orada fakirin fukaranın, sıkıntıya düşmüş olanın ağabeyi, amcası kardeşi oldu. Evladına bakmadı, orada yaşayanların evladına baktı. Bu memleketin, bu devletin hissiyatını oraya yansıttı ve o asaletli insan alçakça, kalleşçe şehit edildi. Oraya gittiğimiz seferlerden bir tanesinde cehaleti yenelim, diye 7 ay içerisinde okul yaptık. Bizim mesajımız şiddetle değildir, bizim mesajımız hasmane tutumla değildir. Bizim mesajımız, ilimle kardeşlikle ve okulladır ve bunu devam ettireceğiz.”

\'YEREL MİMARİ\' VURGUSU

Yatırımlarda yerel mimariye önem verdiklerini kaydeden Bakan Soylu, “Bize görev verdiniz. Kıymetli Cumhurbaşkanı\'mız ilk önce çalışma bakanı yaptı. İşte bu okul, çalışma bakanlığımın bir ürünüdür. Orada görev yaptığım dönemin ürünüdür. Bir kardeşiniz olarak Türkiye’de koca koca binalar yaptırmadım. Sadece kaymakamlık binalarından elde ettiğimiz tasarruf, 1 milyar 250 milyonun üzerinde. Cumhurbaşkanı\'mızın da önemsediği yerel mimariye önem verdik. Her birini yerel mimaride yapmaya çalıştık. Köprübaşı’nda yapıyoruz, yerel mimari. Ne yapıyorsak bizim mimarimizle doğamızla bizim güzelliklerimizle beraber yapmaya çalışıyoruz. Bunu aynen yapmaya da devam edeceğiz. Bu inşaata emeği geçenlere minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah, razı olsun” diye konuştu.

Yatırımın \'hayırlı olması\' temennisinde bulanan ve hizmetlerin süreceğini belirten Bakan Soylu, katılımcılardan haklarını helal etmelerini isteyerek, konuşmasını tamamladı.

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla organize edilen bazı yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere hediyelerini verdi. Bakan Soylu ve beraberindeki protokol üyelerince kurdele kesimi yapılarak, daha önce hizmete alınan okulun resmi açılışını yaptı. Açılışın ardından Bakan Soylu, okul içinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

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