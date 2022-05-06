Bakan Soylu duyurdu: Otoyollardaki hız sınırına düzenleme yolda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollardaki hız sınırında değişikliğe gidileceğini söyledi. Buna göre, 154 km idari yaptırım sınırı olacak değişiklik 1 Temmuz'a yetiştirilmeye çalışacak.

Değişikliğin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağını belirten Soylu, idari yaptırımın 154 km olacağını söyledi. İşte Bakan Soylu'nun hız sınırıyla ilgili açıklaması şöyle:

"120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda, 132 km şu anda. Bir Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içinde olacağız. 120 km'yi 140'a, idari yaptırım da 154 km olacak. 154 km hız yapabilecekler."

TIKLAYIN - Soylu'dan Özdağ'a: Adam yerine koymam, hayvandan aşağı biridir