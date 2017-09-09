Bakan Soylu: Dağ, taş, tepe bırakmadan bu PKK’nın canına okumaya devam edeceğiz (2)

NİKAH ŞAHİDİ OLDU, 3 ÇOCUK TAVSİYESİNDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hayrat İlçesi\'ndeki ilçe olağan kongresinin ardından Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Yanmış’ın oğlunun düğün törenine katıldı. Kaşüstü mevkiinde bir otelde düzenlen düğünde dünya evine giren Yalçın ve Yeşim Yanmış çiftinin nikah şahitliğini de yapan Bakan Soylu, evlilik cüzdanını verdiği geline 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.

5 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Nikâhın ardından Bakan Soylu, parti örgütünün 6’ıncı Araklı Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, 4 teröristin daha silahlı insansız hava aracıyla etkisiz hale getirildiğini duyurarak, “CHP seçmenini PKK ile aynı çizgiye getirmeye çalışan milletvekilleri var. Daha önde de söyledim. İnsansız hava araçlarından rahatsız oldular. Bizi terörle mücadelede eksik bırakmaya çalıştılar. Sosyal medya üzerinden bir karalama kampanyası başlatmışlar. 1 Ocak ile 31 Ağustos tarihleri arasında bu hava araçlarıyla yapılan keşif ve gözetlemeler neticesinde toplam 260 terörist etkisiz hale getirilmişti. Nerde, ben Hayrat’tayken. Şimdi oradan buraya geldim. Size bir haber vereyim CHP’li vekillere bu da kapak olsun. Çukurca’da evlatlarımıza, kaymakamımıza, oradaki yola roket atarak orada onların sözde kadın örgüt temsilcilerinden birisinin başını çektiği 4 kişilik bir terörist grubunu ben Hayrat’tan buraya gelirken bizimkiler onların beğenmediği SİHA’larla imha ettiler. Bir kişiyi de Tunceli’de JÖH’lerimiz bertaraf etti. Tunceli’de bu sayı çok şükür 200’ün üzerine çıktı. Dağda, taşta adam bırakmadılar” dedi.

‘KANDİL MİLLETVEKİLLERİNİ FIRÇALIYOR’

HDP’nin Güneydoğu’da itibar görmediğini ve bu yönde de Kandil’den milletvekillerine fırça atıldığına ait istihbarat raporları olduğuna işaret eden Bakan soylu şöyle konuştu:

“Şu ana kadar bizim iç güvenlikte 55, artı 4 daha ilave ettik, şimdi toplam 59 terörist jandarma ve polis insansız hava araçlarıyla beraber imha edildi. 126 sığınak bulundu, içinden çıkan bombanın, silahın neredeyse haddi hesabı yok. Tüm bu uçaklarla da yapılan operasyonlarda tek bir şehit ve yaralı vermedik. Bunların derdi bu. CHP’nin sesi çıkmıyor. Şehit cenazelerinde sonra ‘Biz niye tepki görüyoruz’ diyorlar. Af edersin ya, sabahleyin imam, eğer gece papaz olursan bu millet bunu yemez. Ey CHP’li arkadaşlar bu adamların yaptığı bu millete karşıdır. Size Güneydoğu’da itibar göstermiyorlar, yok oldunuz. İstihbarat raporlarını okuyorum her gün Kandil milletvekillerini fırçalıyor. Telsiz konuşmalarında ‘Millet sizi kabul etmiyor’ diye. Biz ise gidiyoruz, orada onlarla birlikte iç içe oluyoruz. Bayram’da seyranda da ordayız, acı günlerinde, sevinçli günlerinde oradayız. Onların itibarsızlıklarını CHP ile beraber itibara döndürmeye çalışıyorlar. Doğru bir yol ve doğru bir noktada gidiyoruz. Terörle mücadele kararlı bir mücadele veriyoruz. Hiç merak etmeyin, tünelin ucundaki ışık görülmüştür. Dağ, taş, tepe demeden Kasım’ın 20’sine kadar bunların iflahını sökeceğiz. Sonra da kış üslenmelerinde onlar nerede üslenirse üslensinler, hangi mağarada üslenirse üslensinler, onları o mağaralara gömmek bizim boynumuzun borcudur.”

Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaseti ne zaman noktalarsa kendisinin de o zaman siyaseti noktalayacağını da sözlerine ekledi.

Tek liste olarak gidilen kongrede Şaban Bıyık, Ak Parti Araklı İlçe Başkanı oldu.

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