Bakan Soylu: Bu teröristleri kurtaramayacaksınız (3)

\'KANDİL\'E NE ZAMAN GELECEKLER DİYE ÖDLERİ PATLIYOR\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı ilçesindeki mitingin ardından, Akçaabat ilçesinde de halka seslendi. Türkiye\'nin terörle mücadele konusunda geliştiğini belirten Bakan Soylu, \"Türkiye kendini terörle mücadele alanında çok geliştirdi. Teknolojik açıdan da çok geliştirdi. Mühimmat, edevat, araç ve teçhizat açısından çok geliştik. Elin oğluna muhtaç olamamak için kendi insansız hava aracımızı yaptık. En son dün 6 tane terörist Silahlı İnsansız Hava Aracılı (SİHA) ile yakandı. Size bir haber daha vereyim; Şu anda sınırımızın 25 kilometre ötesindeyiz. Kuzey Irak\'ta ödleri patlıyor, \'Kandil\'e bunlar ne zaman gelecek\' diye. Size bir şey söyleyeyim, şehitlerimizin ve bu milletin intikamını almazsak hayat da bize haram olsun, bu ülke de bize haram olsun. Bunların ümiğini sıktıysak sizin sayesinde sıktık. Bunların bir de \'üst düzey\' dedikleri elebaşları vardı. Bizim evlatlarımız bundan 4 tanesi hafta başından beri etkisiz hale getirdi\" dedi.

\'İNCE İLE KILIÇDAROĞLU BİRİNE GİRECEK\'

Bakan Soylu, seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da eleştirdi. Bakan Soylu, \"Bu Kemal Kılıçaroğlu kendi yenilseydi yerini verir miydi Muharrem İnce\'ye. Sen onu benim külahıma anlat. Ama esas kavga ne zaman biliyor musunuz? Seçim bitecek Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu birbirine yumruk yumruğa girecek. Niye? İflas etmiş dükkânın mallarını yağma etmek için\" diye konuştu.

Bakan Soylu, Trabzon\'un AK Parti\'nin kalesi olduğuna işaret ederek, kalabalıktan seçimlerde bir tek fire bile vermemelerini isteyerek konuşmasını tamamladı.

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