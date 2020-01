Bakan Soylu: 20 Kasım'a kadar bunların iflahını keseceğiz

Osman ŞİŞKO/VAKFIKEBİR(Trabzon), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele çalışmalarına değinerek, “Operasyonlarımız hiç ara vermeden devam edecek. 20 Kasım’a kadar, kış öncesinde bunların iflahını keseceğiz. Hiç merak etmeyin. 20 Kasım’dan sonra kışın 1 saniye bile durmak yok. Bütün evlatlarımız şu an da heyecan içerisindeler\" dedi.

Trabzon\'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu parti örgütünün 6’ıncı Vakfıkebir Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Buradaki kongrede bir konuşma yapan ve terörü bitireceklerini belirten İçişleri Bakanı Süleyman, terörü bitireceklerini anlatırken, \"Evlatlarımız her gün bunların tepesinde. PKK’sı, KCK’sı, FETÖ’sü, DAEŞ’i, DHKPC’si, bizim çocuklarımız gece gündüz demeden bunlara nefes aldırmıyor. Dağdaki operasyonlardaki çocuklarımız, aslanlarımız bunları kovalarken, masa başındaki mühendis evlatlarımız da bu mücadele için yerli malı kendi üretimiz olan silah ve teknik ekipmanları üretiyor. Hiç düşündünüz mü neden Türkiye düne kadar bir tane terör örgütüyle uğraşıyordu da şimdi 4 tanesiyle uğraşabilme kabiliyetine sahip. Allah’a şükürler olsun terörle de mücadele ediyoruz hem de aslanlar gibi mücadele ediyoruz” dedi.

\"AYDA,‘2 BİN 600 SAAT HAVADAYIZ\"

Terör örgütüyle mücadelede etkin rol üstlenen silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) eleştirilerine tepki gösteren ve yerli İHA’larla ayda 2 bin 600 saat havada olduklarını vurgulayan Bakan Soylu şöyle konuştu:

“Mesele açıktır. Türkiye ne zaman üretse karşısına dikiliyorlar, olay çıkarıyorlar. Şimdi son günlerde garip bir işbirliğini daha görüyoruz. Bizim yerli üretimiz insansız hava araçlarından rahatsızlar. Büyük bir feveran halindeler. Tabi talimat verdi Kandil’deki ağabeyleri, ‘ne yapın edin şu insansız hava araçlarını başımızdan çekin’ diye. Hareket edemiyorlar. Evlerde baskı ortaya koyamıyorlar. Teker teker takip ediyoruz. İnsansız hava araçlarıyla ayda hava kaldığımız saat 20 saatti. Daha işin başındayız hem de yerli ve milli İHA’larımızla. İsrail’den de almıyoruz. Amerika’nın çürük Predator’lerini de almıyoruz. 2 bin 600 saat ayda havadayız ve daha da işin başındayız”

İHA\'LARLA TERÖRİSTİN KOL SAATİ MARKASINI BİLE GÖÜRÜLÜYOR

İsim vermeden CHP’li milletvekiline seslenerek eleştiriler yönelten ve eleştiri alan insansız hava araçlarıyla yapılan çalışmalarda teröristin kol saati markasının dahi belirlenebildiğini anlatan Bakan Soylu şöyle devam etti:

“İsrail’den aldığımız zaman sesinizi çıkarmıyorsunuz. Son 15 günde, 2 tane Amerika’nın çürük Predator’ü düştü. Biri Şanlıurfa, Biri Adana’da düştü. Ey CHP’nin Kandil’e esir olmuş milletvekili; Konuşuyorsun değil mi? Talimat aldığın ağabeylerinden, Kandil’de ki iş ortaklarından korkuyorsun. Seni siyasete sokanlar sana böyle talimat verdi; \'Türkiye’de milli bir şey olmasın, üretilmesin, bu memleket ayakta kalmasın. Senin görevin budur’ diye. Yazıklar olsun. Başka bir iddia ortaya koyuyorum. Hadi bakalım bununla ilgili bir şey söylesinler. Dünyada milli İHA’yı kritik şekilde üreten ve bunu en iyi kullanan 2 ülkeden birisi Türkiye’dir. Buna dayanamıyorlar. Biz insansız hava araçlarımızda yaptığımız hiçbir operasyonda şehit de yaralı da vermedik. Bütün dertleri budur. Öyle kolay iş değil. Jandarma ve Emniyetin, Genel Kurmayın kendi izleme merkezi var. Bilesiniz söylüyorum; İHA ile teröristin kol saatinin hangi marka olduğunu bile görebilecek bir kabiliyete sahibiz. Bu ülkenin terörle mücadelesini ‘İnsan hakları ihlali var’ diye zan altında bırakmaya çalışmanın siyasetle hiçbir ilgisi yoktur. Güya piknik yapan insanları vurmuşuz. Ne pikniği, hangi piknik? Hangi sivil vatandaştan bahsediyorsunuz. Polisimi şehit eden teröristlerle hangi sivil vatandaş oturup neyi konuşur? Çok açık ve nettir; su testisi, su yolunda kırılır. Biz saf değiliz. Az önce de ben otururken bizimkiler 2 teröristi daha hakladılar. Kimin ne olduğunu çok iyi biliyoruz.”

264 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristlerin iflahını keseceklerini de ifade eden Bakan Soylu, uçaklar, İHA’lar sayesinde operasyonları kışmevsiminde de sürdürdüklerini, terör örgütün hareket kabiliyetini daralttıklarını, bunu sürdüreceklerini kaydederek şöyle dedi:

\"Sınırlarımızın da her birini tepeden İHA’larla kontrol edeceğiz. 24 saat kimseyi hareket ettirmeyeceğiz. Terör örgütünün sınırlarımızdan sızmasını engelleyebilecek bütün tedbirleri alacağız. Bu araçlarla toplam 264 terörist etkisiz hale geldi. 59 tanesi bizatihi SİHA ile ele geçirdik. 126 sığınak ele geçirildi. Bomba yapımında kullanılan madde, silahlar ve çok miktarda uyuşturucu yakalandı. Bu operasyonlarımız hiç ara vermeden devam edecek. 20 Kasım’a kadar, kış öncesinde bunların tepesinde bunların iflahını keseceğiz. Hiç merak etmeyin. 20 Kasım’dan sonra kışın 1 saniye bile durmak yok. Bütün evlatlarımız şuan da heyecan içerisindeler. Kato Dağı, ne oldu Kato Dağı’na? Hani yüzlerce mağaranız vardı. Evlatlarımız şimdi orada ay- yıldızlı bayrağımızı dikmişler ‘Burası bizim yerimizdir, burası bizim yuvamızdır’ dediler.”

KILIÇDAROĞLU’NUN KONVOYUNU TACİZ EDEN TERÖRİST İHA İLE KEŞFEDİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars’ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Artvin’de saldırı yapan terörist olduğunu anlatırken şöyle dedi:

“Bunların derdi bu kayıplar değil. Madem senin derdin sivil can kayıplarıydı. Geçtiğimiz Ağustos ayında ABD Predator’u sivil yerleşim yerine düştü ağzını açtın mı? Tek kelime ettin mi? Bize geldin mi yeri göğü inletiyorsun? Ama Amerikan İHA’larına tek bir laf edemiyorsun. Sen nasıl ve kimin milletvekilisin? Diyarbakır Baro başkanıydın gitseydin Diyarbakır’dan miletvekili olsaydın. Çünkü orada kimleri dolandırdığın ve kimlerin ocağına incir ağacı diktiğini tüm Diyarbakırlılar biliyor. Kars’ta bizim evlatlar dün yine teröristleri hakladı. Tesadüf bu ya, onlardan biri Kılıçdaroğlu’na Artvin’de yol üzerinde taciz yapan teröristlerden birisi çıktı. Peki, bunlar nasıl keşfedildi. İnsansız hava araçlarıyla beraber. İte Cenabı Allah’ın tokadı. Bu da anlayın bari. ‘Türkiye’de güvenlik yok’ öyle mi? Ölen şehitlerimize hakaret etmiyor musunuz?”

Tek liste olarak gidilen kongrede Enver İskenderoğlu AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı oldu.

CENZEYE KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Akçabat ilçesine giderek Kara Kuvvetleri’nin eski Komutanı Trabzonlu Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın vefat eden annesi, 92 yaşındaki Sehure Çolak’ın Akçaabat Yeni Camii’ndeki cenaze törenine katıldı. Bakan Soylu burada Orgeneral Çolak’a taziye dileğinde bulundu. Bakan Soylu ve Orgeneral Çolak’ın da omuz verdiği cenaze öğle namazı sonrası ilçede defnedildi.

