Bakan Soylu: 141 bin emniyet ve jandarma personeli görevde

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara- Konya karayolunda bayram tatili için seyahate çıkan sürücü ve yolcuların bayramlarını kutladı. Soylu, \'\'Türkiye\'nin her tarafında aldığımız tedbirlerle, vatandaşlarımızın sağ salim gitmek istedikleri güzergahlarda rahat, emniyetli ve sağlıklı bir yolculuk yapmasını 141 bin emniyet ve jandarma personelimiz temin etmeye çalışmaktadır\'\' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle Konya\'nın Kulu ilçesine geldi. Ardından da Ankara- Konya karayolunun Kulu Makası Kavşağı yakınındaki trafik polislerinin kontrol noktasına gelerek denetlemeler hakkında bilgi aldı. Soylu, durdurulan otobüs ve otomobillerin sürücü ve yolcuların bayramlarını kutladı. Sürücülere hızlı gitmemeleri konusunda uyaran Soylu, İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı öncesinde ölümlü ve yaralamalı kazaların sayısını azaltmak amacıyla hayata geçirilen \'Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük\' projesi kapsamında araçlarda bulunan çocuklara düdük ve projeyi içeren yazıların yer aldığı şapka ile tişört verdi.

Drone ile havadan kontrol edilen aracın mobil komuta merkezinde de incelemede bulunan Soylu, dün Kırıkkale, Sungurlu, Merzifon, Osmancı, Ilgaz ve Gere\'de de denetimlere katıldığını belirtti. Bugünde Kulu kavşağında denetimleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

\'\'Bugün de Ankara-Konya, Kulu Kavşağı\'ndayız. Buradan gerek Konya\'ya, gerekse de Akdeniz\'e ve Doğu\'ya, Güneydoğu\'ya giden hattın üzerindeyiz. Biraz sonra Afyon\'a geçeceğiz. Ardından da Eskişehir\'e, Sivrihisar\'a geçmiş olacağız. Dün itibarıyla trafikte yoğunluklar başladı ve bugün sabah itibarıyla arkadaşlarımızın verdiği rakama göre, yine geçen seneye oranla hemen hemen benzer bir trafik yoğunluğu yaşanmakta.\'\'

141 bin personelin görev yaptığını ifade eden Soylu, \'\'Türkiye\'nin her tarafında aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımızın sağ salim gitmek istedikleri güzergahlarda rahat, emniyetli ve sağlıklı bir yolculuk yapmasını, 141 bin emniyet ve jandarma personelimiz temin etmeye çalışmaktadır. 32 müfettişimiz var yollarda ve yine 19 bin 100 trafik fahri müfettişlerimizden de destek istedik. Bunun yanı sıra Trafik Daire Başkanlığımız yaklaşık 14 ekibi yollara çıkarttık ve bu 14 ekiple birlikte de yine denetimlerini devam ettiriliyor.\'\' dedi.

HAVADAN KONTROL YAPILIYOR

Trafiğin havadan da denetlendiğini hatırlatan Soylu, \'\'Türkiye\'nin her noktasında ciddi tedbirler aldık. Bir taraftan \'drone\'lar, bir taraftan helikopterler, bir taraftan radar sistemimiz. Ancak biliyorsunuz ki, radar sistemimizde tuzak radar yok ve mümkün olduğunca trafik personellerimiz, gerek emniyet olsun gerek jandarma olsun, vatandaşlarımızı çevirdikleri zaman onlara hem uyarıcı değerlendirmelerde bulunuyorlar hem de trafik kurallarını hatırlatıyorlar\'\' diye konuştu.

Bu bayramda çocukları görevlendirdikleri bir kampanya başlattıklarını ifade eden Soylu, \'\'Bu kampanyamızda çocuklarımızı görevlendirdik. Onları trafik polisi yaptık ve onlar arka koltuktan, sürücü kim ise, annelerini-babalarını uyarıyorlar. Burada önemle üzerinde duracağımız bir nokta var. Trafik yoğunluğu maalesef hem gidiş hem dönüşte olacak. Özellikle sürücülerimizin dikkat etmesi gereken en önemli süreç, gidecekleri veya dönecekleri istikamete son 50-100 kilometre kala bir 10 dakika dinlenmelerini istirham ediyoruz. Çünkü yol yoğun olduğu için varış istikametlerine bir an önce gidebilmek maksadıyla son 50-100 kilometrede sürat yapıyorlar. Esas tehlike de oralarda ortaya çıkıyor. Eğer bir 10 dakika dinlenirlerse herkes sağ salim bir şekilde Allah\'ın izniyle varacağı noktaya, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde varabilme kabiliyetine sahip olur düşüncesi içerisindeyiz.\'\'dedi. Soylu, daha sonra Afyonkarahisar\'a hareket etti.

