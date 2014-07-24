Bakan Şimşek: Mario Levi'ye boykot çağrısı akıl tutulması ve son derece yanlış

Sosyal medyada ‘boykot edilecek İsrail ürünleri’ arasında kitapları gösterilen yazar Mario Levi’ye Twitter’dan destek veren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Mario Levi’nin kitaplarına boykot çağrısı tam bir akıl tutulmasıdır ve son derece yanlıştır” dedi.

Türk edebiyatının usta kalemi, “İstanbul Bir Masaldı”, “Karanlık Çökerken Neredeydiniz”, “Bir Şehre Gidememek” gibi yapıtların yazarı Mario Levi nefret söylemlerinin hedefi oldu.

Mario Levi’nin kitapları, İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonu nedeniyle sosyal medyada ‘boykot edilecek İsrail ürünleri’ arasında kitapları gösterildi.

Boykot çağrılarıyla ilgili Cumhuriyet gazetesinden Aslı Uluşahin’e konuşan Mario Levi, “Gazze’deki bu acıklı savaşın ve masum çocukların ölümünün içimi nasıl dağladığını anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bu ölümlerin ‘edebiyatı’ yok. İliklerime kadar sevdiğim ülkemde bunları yaşamak da varmış” dedi.

Levi, “Hangi dine mensup olursa olsun, vicdan sahibi hiçbir insan, yaşanan ölümler karşısında kayıtsız kalamaz. Ancak sabırlı, itidalli olmalıyız ve şunu bilmeliyiz ki, herkes bizim dostumuz değil, ama herkes düşmanımız da değil” diye konuştu.

Görsel medyanın Gazze konusunda tek taraflı yayın yapmasını da eleştiren usta yazar, bu yaklaşımın insanları yanlışa sürükleyeceğini vurguladı.

“Önce dünya vatandaşı, sonra Türkiyeli bir yazar, son olarak da bir Yahudi” olarak konuştuğunu vurgulayan Levi, “Şimdi yaşananlara vicdani açıdan yaklaşmak kaçınılmaz. Ne var ki daha hoşgörülü ve itidalli olabildiğimizde tartışabileceğimiz çok şey var” yorumunda bulundu.

Bakan Şimşek'ten tepki

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mario Levi’ye yönelik boykot çağrılarına Twitter’daki hesabından tepki gösterdi. Mehmet Şimşek, “Mario Levi’nin kitaplarına boykot çağrısı tam bir akıl tutulmasıdır ve son derece yanlıştır” dedi.