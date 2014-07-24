Kitapları 'boykot edilecek İsrail ürünleri' listesinde gösterilen yazar Levi: Ölümlerin 'edebiyatı' yok

Sosyal medyada ‘boykot edilecek İsrail ürünleri’ arasında kitapları da gösterilen Mario Levi, “Gazze’deki bu acıklı savaşın ve masum çocukların ölümünün içimi nasıl dağladığını anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bu ölümlerin ‘edebiyatı’ yok. İliklerime kadar sevdiğim ülkemde bunları yaşamak da varmış” dedi.

Türk edebiyatının usta kalemi, “İstanbul Bir Masaldı”, “Karanlık Çökerken Neredeydiniz”, “Bir Şehre Gidememek” gibi yapıtların yazarı Mario Levi nefret söylemlerinin hedefi oldu.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Aslı Uluşahin'e açıklamalarda bulunan Levi, sosyal medyada kimilerinin “boykot edilecek İsrail ürünleri” arasında kitaplarını da gösterdiğini belirterek, “İliklerime kadar sevdiğim ülkemde bunları yaşamak da varmış” dedi.

'Ölümlerin edebiyatı yok'

Yapıtlarındaki hümanist söylemle tanınan Mario Levi, duyduğu üzüntüyü, “Gazze’deki bu acıklı savaşın ve masum çocukların ölümünün içimi nasıl dağladığını anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bu ölümlerin ‘edebiyatı’ yok” diyerek dile getirdi.

Levi, “Hangi dine mensup olursa olsun, vicdan sahibi hiçbir insan, yaşanan ölümler karşısında kayıtsız kalamaz. Ancak sabırlı, itidalli olmalıyız ve şunu bilmeliyiz ki, herkes bizim dostumuz değil, ama herkes düşmanımız da değil” diye konuştu.

Görsel medyanın Gazze konusunda tek taraflı yayın yapmasını da eleştiren usta yazar, bu yaklaşımın insanları yanlışa sürükleyeceğini vurguladı.

“Önce dünya vatandaşı, sonra Türkiyeli bir yazar, son olarak da bir Yahudi” olarak konuştuğunu vurgulayan Levi, “Şimdi yaşananlara vicdani açıdan yaklaşmak kaçınılmaz. Ne var ki daha hoşgürülü ve itidalli olabildiğimizde tartışabileceğimiz çok şey var” yorumunda bulundu.