Bakan Selçuk: Yeni Aziz Sancarlar çıkarmak durumundasınız

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa\'da Haliliye Okul Kampüsü\'nün açılışında öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, \"Sizler bizi hayrette bırakacak gelişmelere imza atmalısınız. Yeni Aziz Sancarlar çıkarmak durumundasınız. Sporda, sanatta yeni isimler oluşturma durumundasınız\" dedi.

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk resmi ziyaretini 692 bin öğrencinin bulunduğu Şanlıurfa\'ya yaptı. GAP Havaalanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ak Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, Halil Özşavlı, protokol ve partililer tarafından karşılanan Bakan Selçuk, uzun araç konvoyuyla Zeytin Dalı Harakatı Kampüsü adı verilen Haliliye Eğitim Kampüsü\'ne geçti. Açılışta konuşan Bakan Selçuk, Şanlıurfa\'nın gönül şehri olduğunu belirterek \"Peygamberler şehrinde Şanlıurfa\'da sizlerle beraber olmak ve Türkiye\'deki ilk ziyaretimi Şanlıurfa\'ya yapmış olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Bana hep şunu sordular; dediler ki; \'81 il içerisinde niye Şanlıurfa\'yı tercih ediyorsunuz?\' O bana kalsın dedim. Çünkü Şanlıurfa gönül şehridir, gönlümde kalsın dedim. Buradaki halinizi görünce de ne kadar doğru karar verdiğimi anladım. Sayın belediye başkanımızın sesinde o heyecanı görünce, sayın valimizin yaptığı değerlendirmeyi hissedince, Şanlıurfa\'ya çok çok özel bir bakış gerektiğini anlamış oldum. Bu şehirler sadece bizim değil, dünyanın şehirleri. Bizim kimliğimiz, ailemiz Şanlıurfa. Burayı yüceltmek istiyoruz, insanlarımızı yaşatmak istiyoruz. Bu toprakları bereketlendirme istiyoruz\" dedi.

\'YENİ KAZANCI BEDİHLER DUYMAK İSTİYORUM\'

Konuşmasında öğrencilere seslenen ve kitap okuyup çok çalışmak gerektiğini öğütleyen Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

\"Sizler bizi hayrette bırakacak gelişmelere imza atmalısınız. Yeni Aziz Sancarlar çıkarmak durumundasınız. Sporda, sanatta yeni isimler oluşturma durumundasınız. Ben artık yeni Kazancı Bedihler duymak istiyorum. Bu binaların çok da önemi yok. Binalar dikilir, yeni inşaatlar yapılır. Burada önemli olan şey, bizim insan kaynağımızın yetişmesi. Bizim derdimiz, kendi kendimizle yarışmak değil, bizim derdimiz dünyayla yarışmak. Büyük güçlerle rekabet edip, bunu sürdürülebilir hale getirmektir. Bunun için size güveniyoruz, bu konu sizin omuzlarınızda yükselecek. Sizler buranın hakkını verirseniz, içinizden birçok değerler, sanatçılar çıkacak, Mustafa Kemaller çıkacak. Nasıl ki bir öğretmen Mustafa\'da Kemal\'i gördüyse ve oda bir Türkiye inşasında arkadaşlarıyla beraber bir Türkiye ortaya koyduysa, biz de bunu yeniden sizinle yapmaya talibiz. Düşünün, 4 binden fazla kitap okumuş Mustafa Kemal Atatürk. Okuduğumuz kitapları sayalım, kaç tane kitap okuduk ve bunun sonucu nedir. Emek olmadan, yemek olmaz. Ve siz eğer çok çok çalışırsanız, bizim sizin sayenizde yol almamız mümkün olacak. Bizim davamız, eğitim davası. Biz büyük Milli Eğitim ailesi olarak sizin için her şeye hazırız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitime gösterdiği iradesiyle, şu ana kadar yaptığımız birçok başarıya, geldiğimiz bu noktaya kalite açısından yeni tuğlalar ekleyeceğiz. Urfa için özellikle yapacağız. çünkü hepimiz Urfalıyız ezelden. Yani kampüsümüz, hayırlı uğurlu olsun.\"

Konuşmaların ardından kampüs okulların açılışı yapıldı. Bakan ve beraberindeki heyet sınıfları gezerek öğrencilerle konuştu. Öğrencilerin servis ücreti artışı ve okul sıraları ile bazı okulların kitaplarının temin edilmediği sorusunu cevaplandıran bakan Selçuk, öğrencilere bu sorunlarının kısa sürede hallolacağını söyledi. Öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştiren Bakan Selçuk, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Suriyeli sığınmacıların eğitim gördüğü okula geçti.



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