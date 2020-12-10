T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimde günlük yapılan canlı ders sayısı 3 milyona ulaştı

10 Aralık 2020 16:05

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimde günlük yapılan canlı ders sayısının 3 milyona yaklaştığını bildirdi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından Koronavirüs salgını nedeniyle yürütülen uzaktan eğitime ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimde, günde yaklaşık 3 milyon canlı ders var. Sistemde yavaşlama olmaması için bazı dersler erken, bazıları daha geç saatlerde. Günlük yaşamınızı kimi zaman aksatsa da derslere büyük ölçüde özenle devam ediyorsunuz ve bu bizim için çok değerli. Teşekkür ederim."

ETİKETLER

ziya selçukmebuzaktan eğitimeba tvcanlı ders
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24