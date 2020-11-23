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Eğitim

Bakan Selçuk: Özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız

23 Kasım 2020 11:31

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin bir haftalık ara tatilin ardından yeniden EBA TV aracılığıyla ders başı yaptığını belirterek, "Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız" dedi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir haftalık ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında ders başı yapıyoruz. Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız. Şimdi az daha sabır, çok daha dikkat, çok daha tedbir" dedi.

 

 

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