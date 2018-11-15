Bakan Selçuk: Okul Destek Projesi ile 10 bin 748 çocuğumuza ulaştık

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Okul Destek Projesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında başarıya ulaştığını açıkladı.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetinin etkinliğini artırmak, ailelerde çocuk adına farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânlar sunmak amaçlarıyla oluşturulan Okul Destek Projesi başarıyla sürdürülüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, \"SED hizmetinden yararlanan 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik yürüttüğümüz proje ile 100 Günlük İcraat Programı kapsamında gösterilen 10 bin çocuğa ulaşma hedefini, 10 bin 748 çocuğa ulaşarak gösterdik. Yine, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında projenin 23 İlden 81 ilimize yaygınlaştırılmasını sağladık\" dedi.

Proje kapsamında, sosyal ve kültürel faaliyetler ile çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin desteklendiğini, akademik faaliyetler ile de çocukların okul başarılarının artmasına katkı sağlandığını vurgulayan Selçuk, “Okul Destek Projesi ile 4 bin 446 çocuğumuz kütüphanelere ve bin 879 çocuğumuz da sanatsal ve sportif kurslara kaydı yaptırıldı. Proje doğrultusunda 826 sosyal-kültürel, 491 de sportif etkinlik düzenlendi” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, meslek elemanlarının da çocuklar ve aileler ile yakından ilgilenerek, onlarla birebir çalışma imkânı bulduklarını belirten Bakan Selçuk, Bakanlık tarafından çocukların ve ailelerin yaşadığı problemlere çözüm bulmak amacıyla psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri verildiğini de kaydetti.

‘ÇOCUK DOSTU ESERLERİ DESTEKLİYORUZ\'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde 0-6 yaş grubuna hitaben 350 kitabın incelenmesinin Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından yapıldığını ve uygun kriterlere sahip çocuk dostu kitapların isimleri kamuoyu ile paylaşıldığını da kaydetti.

Selçuk, \"Çocuklarımızın kişisel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek zararlı içeriklerle mücadelemiz bu çalışmalarla sürecek\" dedi.