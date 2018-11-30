Bakan Selçuk: Eğitim evrensel olur, bu toprakların boyasıyla boyanır; öbürü akraba evliliği gibidir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim hakkında yaptığı değerlendirmede "Milli olmaz" ifadesini kullandı. Eğitimin evrensel olduğunu kaydeden Selçuk, "Daha sonra bu toprakların boyasıyla boyanır, tam bize uygun olur. Öbürü akraba evliliği gibidir. Kendi kültüründen mahrum etmek de aynı derecede kötüdür, kendi kültürüne mahkum etmek de" dedi.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Selçuk'un ifadelerine yer verdiği köşesinde, "Onu dinlerken ufku geniş, dünyayı kavrayan ve eğitimin seviyesini yukarılara çekmeye kendini adamış bir eğitimcinin icra makamında oturmasının ne kadar doğru olduğunu düşündüm" diye yazdı.

"E-okul’u dünyaya satmak istiyoruz"

Alçı'nın aktardığına göre Selçuk, e-okul sistemini satmak istediklerini söyledi. Alçı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

2007’de kullanıma açılan okul yönetim bilgi sistemi yazılımı olan e-Okul giderek genişliyor. Artık öğrencilerin devamsızlığı ve sınav sonuçları bile bu sistem üzerinden sorgulanabiliyor.

Bakan Selçuk, yemekte bu sistemin çok iyi bir veri tabanı olduğunu ve e-Okul’u dünyaya satmak istediklerini açıkladı. Şimdilik veri tabanları birbirini okumuyormuş, bununla ilgili çalışmalar tamamlandığında düğmeye basılacakmış.

Türkiye’den eğitim alanında böyle bir kaynağı ihraç etmek çok gurur verici olur…

Yazının tamamı için tıklayın