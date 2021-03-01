Bakan Selçuk: Devlet imkânlarını biraz daha millî eğitim alanına kaydırabilirsek eğitimde kayıp meselesi’ni telafi etmemiz kolaylaşacak

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet imkânlarını biraz daha millî eğitim alanına kaydırabilirsek eğitimde kayıp meselesi’ni telafi etmemiz kolaylaşacak" açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na konuşan Bakan Selçuk, "Eksiklerimiz olmakla birlikte EBA üzerinden günde 3.5 milyon ders yapılabiliyor. Bu süreçte TRT EBA kanalında 10 bin ders içeriği ürettik. 800 binin üzerinde öğretmene de dijital eğitimler verdik. Neticede eğitimi aksatmamaya, öğretmenlerimizin dijital becerilerini de arttırmaya çalıştık" dedi.

Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Aynı süreçte imkânlarımızın el verdiği ölçüde ihtiyacı olan öğrencilere tablet dağıtımı yaptık, okullar için yarım milyar liralık hijyen malzemesi üreterek okullarımıza ulaştırdık. Okullar hijyen bakımından her türlü ekipmanla donatıldı. Eğer biraz daha ekonomik imkân sağlayabilirsek, devlet/kamu imkânlarını biraz daha Milli Eğitim alanına kaydırabilirsek bu çok endişe ettiğimiz ‘eğitimde kayıp meselesi’ni telafi etmemiz kolaylaşacaktır"

Müftüoğlu, normalleşme adımlarına ilişkin olarak, "Yarın pandemi hayatımızda yeni bir sürecin başlayacağı kesin. Gelin bu süreçte de önceki hataları tekrarlamayalım. Her şeyden önce sürece 'NORMALLEŞME' sözcüğünü asla bulaştırmayalım. 'Normalleşme' yerine 'KADEMELİ ESNETME' yaklaşımını kullanalım. İllerdeki vaka sayılarını esas alarak esnek bir program uygulamaya ve gelişebilecek yeni değişimlere bakarak, okulları kapatmak yerine programları farklılaştırmak yoluna gidelim. Kanaatime göre aynı stratejiyi bir an önce açılması arzulanan restoran, kafe ve benzeri yapılar içinde uygulayabiliriz." görüşünü savundu.

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