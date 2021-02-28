Millî Eğitim Bakanı: Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitimin ertelenmesi nedeniyle özür diledi.

Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk, haftalar önce yüz yüze eğitimin kademeli olarak 1 Mart'ta başlayacağını duyurmuş, valilikler dün yaptıkları açıklamayla okullara geri dönülmesiyle ilgili kararın 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası il bazlı verileceğini belirtmişti.