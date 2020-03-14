Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitimle ilgili tüm süreci hafta içi simülasyonla anlatacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul ve liselerde yapılacak olan uzaktan eğitimin nasıl olacağını anlatmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Okulların tatil edildiğini ve uzaktan eğitimin gelecek hafta başlayacağını anlatan Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimle ilgili tüm süreci hafta içi simülasyonlar ile anlatacağız” dedi.

İlkokul ve liselerin korona virüsü nedeniyle nedeniyle 16 Mart’ta bir hafta, üniversitelerin de üç hafta tatil edildiği duyurulmuştu. Öğrencilerin 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitime tabi tutulacağı açıklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından “Uzaktan eğitimle ilgili tüm süreci hafta içi simülasyonlar ile anlatacağız” dedi. Ziya Selçuk’un mesajı şöyle:

“Öğrencilerimiz bugünden itibaren evdeler. Bir sonraki hafta uzaktan eğitim başlıyor. Ailelerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli. Biz gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık; velilerimizin de katılımıyla eğitimi zenginleştireceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili olarak tüm süreci hafta içi size simülasyonlar ile anlatacağız. Dersleri nasıl izleyeceğinizi, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA’nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız.”