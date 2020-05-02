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Eğitim

Bakan Selçuk açıkladı: 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek

02 Mayıs 2020 14:13

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, haziran ayında yapılacak 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

"Haziran ayında yapılacak 'Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları' tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum."

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