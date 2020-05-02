Bakan Selçuk açıkladı: 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, haziran ayında yapılacak 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirileceğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;
"Haziran ayında yapılacak 'Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları' tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum."