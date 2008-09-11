Bakan, Savcı Öz ile ilgili açıklama yapacak

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile ilgili soruşturma konusunda yarın açıklamada bulunacağını açıkladı.



Adalet Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında ENVER Projesi kapsamında protokol imzalandı. Protokol sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şahin, Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile ilgili raporu iki gündür şehir dışında olduğu için bakamadığını ve soruşturmaya yönelik soruyu bugün cevaplandırmayacağını söyledi.



“Protokolü gölgeleyemem”



Bakan Şahin, "Şu andaki protokolü gölgeleyecek bir soruya cevap vermeyeceğim. Savcı Öz ile ilgili açıklamayı yarın yapacağım" dedi.



