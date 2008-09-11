T24 LogoT24 Logo
Politika

Bakan, Savcı Öz ile ilgili açıklama yapacak

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile ilgili soruşturma konusunda yarın açıklamada bulunacağını söyledi.

11 Eylül 2008 03:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile ilgili soruşturma konusunda yarın açıklamada bulunacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında ENVER Projesi kapsamında protokol imzalandı. Protokol sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şahin, Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile ilgili raporu iki gündür şehir dışında olduğu için bakamadığını ve soruşturmaya yönelik soruyu bugün cevaplandırmayacağını söyledi.

“Protokolü gölgeleyemem”

Bakan Şahin, "Şu andaki protokolü gölgeleyecek bir soruya cevap vermeyeceğim. Savcı Öz ile ilgili açıklamayı yarın yapacağım" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24