Bakan Sarıeroğlu'ndan, Afrin gazisine ziyaret (2)

\'KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE SINIF TOLERANS İLKESİYLE HAREKET EDİYORUZ\'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu esnaf ziyaretlerinin ardından, Mersin\'de 11 Şubat 201 tarihinde öldürülen Özgecen Aslan anısına Sivas Belediyesi\'nce inşa edilen Bahtiyarbostan Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi açılış törenine katıldı.

Törene Bakan Sarıeroğlu\'nun yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Özgecan Aslan\'ın babası Mehmet Aslan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Bakan Sarıeroğlu, ilk kez geldiği milli mücadele şehri Sivas\'ın huzur dolu aydınlık bir kent olduğunu söyledi. Milli mücadele ruhunu tekrardan yaşadığını belirten Sarıeroğlu, Sivas\'a yeniden gelmeyi arzuladığını ifade etti. AK Parti\'nin iktidara geldiği günden itibaren kadınları baş tacı yaptığını ve bütün politikaların merkezine kadınları koyduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, \"Kadınlarımız güçlü olursa, Türkiye\'nin güçlü olacağına inandık. Kadınlarımız güçlü olursa aile yapılarımızın güçlü olacağına inandık. Kadınlarımız mutlu olursa onların mutluluğunun tüm ülkemize yayılacağına inandık. Kadına yönelik şiddetle ilgili sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Kadın odaklı meselelerde zihinsel bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. İnşallah kadına değer veren medeniyetin mensupları olarak, kadına değer veren bir dinin mensubu olarak, kadına yönelik şiddeti insanlık suçu olarak değerlendiriyoruz. AK Parti iktidarı olarak kadına yönelik şiddetle mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Kurullarımız ve çalışmalarımız var, yasal düzenlemelerimiz var. Burada topyekün seferberlik halinde yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerimizle hep birlikte çalışacağımız bir alan. İnşallah bundan sonra bu konularda hızlı bir ilerleme sağlayacağız\'\' dedi.

\'ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR CANİLİKTİR\'

Çocuklara yönelik cinsel istismarların da son dönemde gündemde olan bir konu olduğuna değinen Bakan Sarıeroğlu şöyle dedi:

\'\'Bu konuda da çok ciddi şekilde çalışmalar yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir komisyon kuruldu, bakanlık olarak biz de bu kuruldayız. Çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ve bu konuya bütüncül bir bakış açısıyla bakıyoruz. Cezalarda çocuklarımızın daha fazla örselenmemesine ilişkin tüm konuları büyük bir titizlikle alıyoruz. Çocuklara yönelik istismar olayını asla kabul etmiyoruz, bunun bir canilik ve sapkınlık olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyorum. Bu konuda da mücadelemiz devam edecek.\"

Özgecan Aslan\'ı kardeşi gibi değerlendirdiğini vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, onu rahmetle yadettiğini dile getirdi. Özgecan\'ın ailesinin onun aziz hatırasını yaşatmak için birçok faaliyetin içerisinde olduğunu aktaran Sarıeroğlu, \"Gerçekten evlat acısı yaşadılar, ama bu evlat acısının ardından bu konuyla ilgili bir inisiyatif yüklendiler, bir sorumluluk yüklendiler\" dedi.

\'DOSTLARIMIZA GÜVEN, DÜŞMANIMIZA KORKU SALIYORUZ\'

Sivas\'tan başlayan milli mücadele ruhunun şuan tüm Türkiye\'de olduğunu vurgulayan Bakan Sarıeroğlu şöyle konuştu:

\"Allah milletimizden razı olsun, birlik beraberliğimiz daim olsun. Bizim en önemli gücümüz, en önemli avantajımız Türkiye olarak zor zamanlarda kenetlenmemiz. Birlik, beraberlik ve mücadele ruhumuz. Biz bunu 15 Temmuz\'da gösterdik, tüm dünyaya, tüm düşmanlarımıza korku salacak şekilde, ecdattan miras kalan o ruhun nasıl canlanacağını, toplara, tüfeklere, F-16\'lara nasıl kafa tutulacağını bir kez daha gösterdik. El Bab\'ta gösterdik, Fırat Kalkanı\'nda gösterdik. Şimdi de Afrin\'de Zeytin Dalı Operasyonu\'nda gösteriyoruz. Dostlarımıza güven, düşmanımıza korku salıyoruz. Buna da devam edeceğiz. Güçleniyoruz, büyüyoruz, birilerini de rahatsız ediyoruz. Bu operasyonları da kendi milli ve yerli mühimmatımızla, İHA\'larımızla yapıyoruz. Bundan dolayı büyük bir kesimde rahatsızlık uyandırıyoruz. Ama rahatsız olmaya devam edecekler. Çünkü biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha da büyümeye, daha da güçlenmeye ve inşallah gelişen büyüyen Türkiye olarak dünyanın en iyi ülkeleri içerisinde yer almaya ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Diz çöktürmeye, baş eğdirmeye çok çalıştılar. Diz çökmedik, baş eğmedik. İnşallah aynı ruhu devam ettireceğiz.\"

BABA ASLAN\'DAN TEŞEKKÜR

Açılışta konuşan Özgecan Aslan\'ın babası Mehmet Aslan ise \"Bütün Türkiye\'de kadına şiddet, çocuk istismarı ve uyuşturucuyla mücadele, en önemlisi de cehaletle mücadele devletimiz tarafından büyük bir azimle ve büyük bir kararlılıkla sürdürülmektedir. Cahil olan insanları eğitebilmek zor olsa da en zoru kötü alışkanlıkları ve kötü karakter sahip insanları eğitmektir. Şiddetin her türünü ve terörün her türlüsünü kınıyorum. Meleğimin adını bu ruhu güzel olan şehirde ve bu ruhları güzel olan insanlar arasında olduğuna inanıyorum. Ölümsüzlükle anılmasından dolayı bahtiyarım\" dedi.



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