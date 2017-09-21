Bakan Sarıeroğlu, kadına yönelik şiddeti kınadı (3)

\'TAŞERONU GÜNDEMDEN ÇIKARACAĞIZ\'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye gündeminden taşeron işçilerle ilgili konuyu çıkaracaklarını söyledi.

Bakan Sarıeroğlu, İŞKUR ve SGK\'nın üst düzey bürokratlarıyla birlikte Adana Sheraton Oteli\'nde \'Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı\'na katıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve kent milletvekillerinin de katıldığı toplantıda Bakan Sarıeroğlu, \"Türkiye Avrupa\'da son 10 yılda istihdam yaratma anlamında en başarılı ülkelerden biri konuma geldi. Bu konumumuzu daha da güçlendireceğiz. AB ülkeleri son 1.5 yılda istihdam kaybı yaşarken, Türkiye\'de yüzde 31.2 oranıyla istihdam artışıyla bir rekor kırıldı, 2007-2017 arasında 6.5 milyon yeni istihdam yaratıldı\" dedi.

\'İŞ GÜVENLİĞİNDEN TAVİZ YOK\'

Bakanlığın yeni dönem çalışmaları ve hedefleri konusunda bilgi veren Bakan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

\"İş sağlığı ve güvenliğinden asla taviz vermeyeceğiz. Bu konuda \'sıfır tolerans\' diyoruz, hem işçilerimiz açısından hem işverenlerimiz açısından. Canımız yandığı zaman hepimiz gerçekten büyük acılar yaşıyoruz. Soma\'yı hatırlıyoruz. Limanlarımızda, tekstil iş yerleri, inşaatlarda yaşanan iş kazalarını biliyoruz. Bu bağlamda biz hem işçilerimiz hem de iş verenlerimiz açısından süreçlerin kolaylaştırılması anlamında üzerimize düşen adımları atacağız. Farkındalık artışı sağlanmasıyla ilgili üzerimize düşen adımları atacağız. İş yerlerimiz de iş sağlığı, güvenliği kurallarına uyum konusunda hassasiyet gösterilmesini de önümüzdeki dönemde bekleyeceğiz.\"

TAŞERON AÇIKLAMASI

Kayıt dışı istihdam ve ekonomiyle mücadele edeceklerini, Türkiye gündeminden taşeron işçi konusunu çıkaracaklarını söyleyen Bakan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

\"Geldiğimiz kayıt dışı istihdamla ilgili oranlar görece iyi olabilir ama uluslararası istatistiklere baktığınızda hala yüksek seviyelerde. Bu bağlamda kesinlikle cezayı öncelemiyoruz. Rehberlik faaliyetleriyle birlikte kayıt dışı istihdamla mücadele araçlarının daha da çeşitliğini artırarak önümüzdeki dönemde bir çalışma içerisinde olacağız. Taşeron konusunda bir beklentinin bulunduğu gerçek. Maliye Bakanlığı ile birlikte göreve geldiğimiz ilk günden itibaren son bir aydır da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ben taşeron örgütlenmesi yapmış, taşerondaki işçilerin örgütlenmesi yapmış bir sendikanın genel başkanlığından milletvekilliğine geçtim. Bu bağlamda taşerondaki kardeşlerimizin sorunlarını çok iyi biliyorum. Beklentilerini de biliyoruz, ama yapılan düzenlemeleri de çok iyi biliyoruz. Geçmişte gerçekten çok kuralsız bir alandı ama bugün baktığımızda gerçekten sendikal örgütlenmenin yapıldığı, toplu sözleşmelerin bağıtlandığı, kıdem tazminatının güvence altına alındığı, izin haklarının, ücretlerin devlet güvencesi altında olduğu daha kurallı bir sistem söz konusu. Burada beklentinin sınırlarını da biliyoruz. İnşallah bir çözüm konusunda irademizi ortaya koyacağız. Önümüzdeki dönemde hem Türkiye\'nin hem de taşerondaki kardeşlerimizin gündeminden bu konuyu çıkarmayı arzu ediyoruz.\"



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