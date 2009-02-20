Bakan, 'Recep İvedik'e yaş sınırı istedi

Recep İvedik 2 fragmanı - VİDEO

Kültür Bakanı Ertuğrul Güney; Recep İvedik 2 filmine 18 yaş sınırı getirilmesini istedi.Tiyatro Sanatçısı Gazanfer Özcan'ın cenazesine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, vizyona yeni giren Recep İvedik 2 filmiyle ilgili soruları da cevapladı.Değerlendirme ve Sınıflandırma Üst Kurulu'nun aldığı kararı değerlendiren Günay, "Ben o karara itiraz ettim. Çünkü, aldığımız bilgiler fevkalade argo ve küfürlerle dolu olduğuna ilişkindi. 13 yaşın altındaki çocukların anne ve babasıyla da olsa gitmemesi gerektiğinini doğru olacağı kanaatiyle itiraz ettim. Kurul bugün kabul etti. Ama 13 - 18 arasına bir kısıtlama getirmemişler. Benim şahsi kanaatim aslında 18 yaşın altına da kısıtlama getirilmesi doğrultusundaydı" dedi. Günay, "Her türlü özgürlükten yanayım; şiddet propagandası, küfür propagandası, vahşet propagandası hariç" şeklinde konuştu.