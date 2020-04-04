Bakan Pekcan: Maskeler halkın ulaşabilir olduğu noktalarda satılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Koronavirüs'e karşı maskelerin halkın daha kolay ulaşabileceği noktalarda satışı için çalışma yaptıklarını bildirdi. Pekcan, “Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek” dedi.

Pekcan, A Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye’nin maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülke olduğuna dikkati çeken Pekcan, “Bakanlığımızın maskelere yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabilir olduğu noktalarda inşallah bunların satışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek” diye konuştu.