Bakan Pekcan: İhracattaki düşüşte AB'deki talep daralması ve otomotivde üretime verilen ara etkili oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ağustos ayı dış ticaret verilerini, "İhracatımızdaki gerilemede en önemli ihraç pazarımız olan AB’deki talep daralması, ayrıca otomotiv firmalarının ağustos ayına denk gelen üretime ara verme ve revizyon dönemi nedeniyle sektörün ihracatındaki düşüş etkili oldu" diye yorumladı.

Bugün Ticaret Bakanlığı 2020 Yılı Ağustos Ayı Dış Ticaret verilerini açıklamıştı. Buna göre ihracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı 6 milyar 312 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 170 arttı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran-ağustos döneminde, 2019'un aynı dönemine kıyasla ihracatımız yüzde 0,3 artış gösterirken ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90'a ulaştı" dedi.

Pekcan'ın sözünü ettiği altın ithalatı ağustos ayında dikkat çekici bir patlama yaşadı. İthalatta ilk sırayı 'Kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar'ın alması dikkat çekti.

TIKLAYIN - Vatandaş TL’den yastık altına dönünce Ağustos’ta altın ithalatı patladı

Bakan Pekcan, açıklamasına şöyle devam etti: "Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar gerekse başta AB olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşmeyle beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Bakanlık olarak Kolay İhracat Platformu, Export Akademi, Sanal Ticaret Akademisi, sanal fuarlar ve heyetler, e-ihracat destekleri gibi ihracatı tabana yayma, ürün ve pazar çeşitlendirmesi, ihracatçılarımızın uluslararası rekabet gücünün artırılması odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

TIKLAYIN - Ağustosta ihracat azaldı, ithalat arttı: Dış ticaret açığı 6 milyar 312 milyon dolar