Ağustosta ihracat azaldı, ithalat arttı: Dış ticaret açığı 6 milyar 312 milyon dolar

İhracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı Genel Ticaret Sistemi'ndeki verilere göre, ağustos ayında dış ticaret açığı 6 milyar 312 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı böylece bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 170 arttı.

Buna göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,4 olarak gerçekleşirken, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,9 değerine ulaştı.

Dış ticaret hacmi ise yüzde 8,52 artarak 31 milyar 239 milyon dolar seviyesine yükseldi.

İhracat ve ithalatta oranı en yüksek olan ürün grupları şöyle gerçekleşti:

İthalatta ilk sırayı 'Kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar'ın alması dikkat çekti.

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