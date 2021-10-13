Bakan Pakdemirli: Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, yeşil vatanın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, yeşil vatanın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.

Bakan Pakdemirli, "Anayasa'nın 169'uncu maddesi bize şunu net olarak söyler; 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz' nokta. Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, yeşil vatanın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu alanları üç şekilde yeşillendireceğiz; ilk olarak arazi yapısına göre doğanın kendini yenilemesine müsaade edeceğiz veya sahadaki mevcut tohumların çimlenmesini bekleyeceğiz. Son olarak da arazi hazırlığı yapmak suretiyle fidanlarımızı toprakla buluşturuyor olacağız." dedi. (DHA)

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