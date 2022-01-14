Bakan Pakdemirli uyardı: Kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa’da katıldığı Belenyenice Barajı'nın açılış töreninde Türkiye'nin kişi başına düşen su miktarıyla su stresi çeken ülkeler grubunda olduğunu belirterek, "Nüfusumuz artıyor, tarım sektörü büyüyor, sanayimiz gelişiyor. Gelecek 20 yılda, kişi başına düşen su miktarımızda yüzde 17 azalış bekleniyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manisa'daki 54 milyon TL harcanarak kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, gövdesi temelden 33 metre yükseklikte, 259 bin 600 metreküp dolgu yapılarak inşa edilen Belenyenice Barajı'nın açılış törenine katıldı.

800 bin metreküp depolama hacmine sahip, 1070 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak barajın açılışında konuşan Bakan Pakdemirli, "Manisa'da 2 gündür hem sizleri dinliyor hem de yeni yatırımları hizmete alıyoruz. Dün, Demirci'de Güveli ve Kuzuköy barajlarının açılışını yaptık. Bu iki baraj sayesinde toplam 2 bin 500 dekar tarım arazisi suyla buluşacak ve ülke ekonomisine yıllık 5.6 milyon lira katkı sağlanacaktır. Bugün de Belenyenice Barajı'mızı hizmete açıyoruz. Manisa'nın topraklarına bereket, üretimine güç katacak bu barajın kente hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

“Manisa'ya 19 yılda 13,7 milyar lira tarımsal destek sağladık”

Manisa'nın tarımda sadece Türkiye'de değil dünyada destan yazan şehir olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Kurutmalık üzümün yüzde 90'ı, sofralık zeytinin yüzde 21'i Manisa'dan sağlanıyor. Tütünün merkezi, sebzenin, meyvenin önemli üretim merkezlerinden birisi bu topraklar. Bizler de Manisa'mızın potansiyelini çok iyi biliyor, desteklerimiz ve yeni yatırımlarımızla sizlerin yanında oluyoruz. Babam Ekrem Pakdemirli, Manisa'nın bir evladıydı. Manisa'yı hep ayrı bir yerde tutar, tarıma özel bir muhabbet duyardı. Ben de onun oğlu Bekir Pakdemirli olarak Manisa'nın, sizlerin daima yanındayım. Son 19 yılda Manisa'ya toplam 13.7 milyar lira tarımsal destek sağladık. Bunun yaklaşık 3 milyar lirasını son 3 yılda ödedik. Bu destekler ve yeni projelerimiz sayesinde Manisa'nın bitkisel üretim değeri, son 3 yılda yüzde 80 gibi önemli bir artışla 7.5 milyar liraya ulaştı" diye konuştu.

“Su stresi çeken ülkeler grubundayız”

Manisa'da tarımdaki gelişmenin arkasındaki en önemli faktörün sulama yatırımı olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Suyumuzun her bir damlasını en iyi şekilde kullanarak, suyun gücünü aziz milletimizle Manisalı hemşerilerimle buluşturmaya devam edeceğiz. Su hayattır, berekettir, medeniyettir. Suyun her damlasında kıymet, her damlasında hayat var. Bugün artan nüfus, kentleşme ve endüstriyel tarımın yükselişiyle birlikte su üzerindeki baskı giderek artmaktadır. Su bu yüzyılın, en değerli, en stratejik kaynağı haline gelmiştir. Anadolu, çok sayıda zengin doğal kaynağa sahip olsa da su alanında maalesef o kadar şanslı değil. Kişi başına düşen su miktarıyla su stresi çeken ülkeler grubundayız. Nüfusumuz artıyor, tarım sektörü büyüyor, sanayimiz gelişiyor. Gelecek 20 yılda, kişi başına düşen su miktarımızda yüzde 17 azalış bekleniyor. Tarım ise suya en fazla ihtiyaç duyan ve suyu en fazla kullanan sektör. Suyumuzun 4'te 3'ü tarımda kullanılıyor. Yakın gelecekte, iklim değişikliğinin etkisiyle tüm dünyada suya ulaşmak daha da zorlaşacak. 2050 yılındaki nüfusumuzu doyurmak için bugünküne göre yüzde 60 daha fazla gıda üretimine, bu üretim için de yüzde 15 daha fazla suya ihtiyacımız olacak. Kısacası, Türkiye olarak su baskısını daha fazla hissedeceğiz. Bu nedenle gece gündüz demeden su alanında yeni tesisler inşa ediyor, suyumuzu insanımızla bereketli topraklarımızla buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Belenyenice Barajı'nın sulama ihalesini şubat ayı içinde gerçekleştireceklerini belirten Pakdemirli, "Sulama projesi tamamlandığında bölge ve ülke ekonomisine yıllık 2.1 milyon lira katkı sağlamış olacağız. Şehzadeler, tarımda, özellikle meyvecilikte güçlü ve bereketli topraklara sahip olan bir ilçemiz. Manisa'ya kazandırdığımız bu tesisler, çiftçimize-üreticimize güç katacak, sulama maliyetleri düşecek ve verimde artış sağlayacaktır" dedi.

Üzümde dökme alım kapasitesinde artış talimatı

Manisa'nın, üzümün başkenti olduğuna dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Bu yıl üzüm üreticimizin daha çok kazanması içinde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda TMO genel müdürümüze üzüm üreticimizin alımlarda işini kolaylaştıralım talimatını vermiştim. Bu sene TMO ilk defa üreticilerimizden çuvallama işini ortadan kaldırarak dökme olarak da üzüm alımı yaptı. Buradan yine talimat veriyorum. Çiftçimizin işini kolaylaştıracağız. Dökme alım kapasitesini artıracağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, beraberindekilerle kurdelesini keserek, yapımı tamamlanan Belenyenice Barajı'nın açılışını yaptı.