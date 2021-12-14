Bakan Pakdemirli: Nesli tehlike altında olan 100 türün koruması için eylem planı hazırladık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir yere sahip olan türler ile nesli tehlike altına düşen veya düşebilecek türlerin korunması amacıyla toplam 100 tür için Koruma Eylem Planı hazırladıklarını söyledi.

Pakdemirli, "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'nin Nesli Tehlike Altında Türleri için Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi" projesinin toplu açılışına katılarak açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli'nin daha önce sosyal medya hesabından yaptığı, "Nesli tükendi deniliyordu…Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı" paylaşımlarınında, sözkonusu proje kapsamında olduğu anlaşıldı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, son yüzyılda bitki türlerinin yüzde 40'ının yok olduğunu belirterek, "Dünya son 50 yılda memeli, kuş, sürüngen ve balık popülasyonunun yüzde 68'ini kaybetti. Bugün, iklim değişikliği ve habitatın tahribatından dolayı yaklaşık 1 milyon tür risk altında. Nesli tehlike altında olan türlerimizi korumak, kayıt altına almak ve sürdürülebilirliğini sağlamak artık bir tercih değil, gelecek nesillere borcumuzdur" diye konuştu.

"2021 itibarıyla 331 flora, 229 fauna ve 276 özellikli alanı izliyor ve durumlarını takip ediyoruz"

Pakdemirli, Türkiye'nin, bitki ve hayvan biyolojik çeşitliliği bakımından adeta bir kıta özelliğine sahip olduğunu belirtti.

Pakdemirli, envanter çalışmalarıyla dünya literatürüne yeni türler de kazandırdıklarını belirten Pakdemirli, "İnşallah bu çalışmalara hız verecek, biyolojik zenginliğimizi koruyarak yeni türleri ülkemize ve dünya literatürüne kazandırmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte son 4 yılda etkinliği artırdığımız biyoçeşitlilik izleme çalışmalarımızda, 2021 itibarıyla 331 flora, 229 fauna ve 276 özellikli alanı izliyor ve durumlarını takip ediyoruz" dedi.

Pakdemirli, Türkiye biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir yere sahip olan türler ile nesli tehlike altına düşen veya düşebilecek türlerin korunması amacıyla toplam 100 tür için Koruma Eylem Planı hazırladıklarını söyledi.

"Önceliğiniz nesli tehlike altında olan türleri koruma altına almak"

Pakdemirli, biyolojik çeşitliliğin bir ülkenin serveti olduğunu belirterek, bunu korumanın, bu ülkeyi ve bu milleti korumak anlamına geldiğini ifade etti.

Doğadaki nesli tüketen değil, nesli koruyan toplumların geleceğe umutla bakabileceğini vurgulayan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sorumluluğun bilinciyle bugün tanıtımını yaptığımız yeni projelerle, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlere umut olmaya ve onları korumaya devam edeceğiz. Bugün bu toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün 15 bölge müdürü de aramızda bulunuyor. Tüm bölge müdürlerimize talimatımdır; birinci önceliğiniz nesli tehlike altında olan türleri bulmak ve koruma altına almaktır. Evlatlarımıza eksiksiz bir doğa teslim etmek için dağ-tepe demeden gece-gündüz demeden çalışın. Ben daima sizlerin yanındayım, yanında olmaya da devam edeceğim. Tarıma, ormana ve suya büyük önem veren, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğimizin korunmasına ayrı bir hassasiyet gösteren ve her çalışmamızda bizlere destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum." (AA)