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Politika

Bakan Pakdemirli, Karacabey TİGEM'de incelemelerde bulundu

Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Karacabey işletmesinde incelemelerde bulundu

08 Aralık 2018 16:41

Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa\'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'nün (TİGEM) Karacabey işletmesinde incelemelerde bulundu.
Bursa\'da dün çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Bakan Bekir Pakdemirli, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü\'nde incelemelerde bulundu. İşletmenin atçılık tesislerini gezen Bakan Pakdemirli, aygır tavlasında bulunan ve her biri yarış hayatı boyunca büyük başarılara imza attıktan sonra damızlık olarak TİGEM\'e teslim edilen \'Baba Mevlüt\' ve \'Bilgin\' gibi ünlü aygırlar hakkında Genel Müdür Ayşe Ayşin Işıkgece ve işletme yetkililerinden bilgiler aldı. TİGEM\'in safkan Arap atı yetiştiriciliği yaptığı 3 işletmeden biri olan Karacabey\'deki tesislerde atlara havuç yediren Pakdemirli\'ye, aygırların beslenmesine ilişkin detaylı bilgi verildi. Daha sonra Kangal ve Akbaş çoban köpeklerinin yetiştirildiği tesislerde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, burada yavru köpekleri sevdi.

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