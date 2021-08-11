Bakan Pakdemirli: Burdur, Bucak yangını tehlikeli; yanan evler, boşaltılan evler var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3 ilde 3 yangının devam ettiğini duyurdu. Pakdemirli, Muğla'da Köyceğiz, Burdur'da Bucak, Antalya'da Manavgat yangınının sürdüğünü duyurdu.

Pakdemirli, Twitter hesabından, "53 ilimizde çıkan 288 orman yangınının 285’ini kontrol altına aldık. Muğla, Burdur ve Antalya’da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Pakdemirli, " Köyceğiz orman yangınının yerleşim yerlerine tehdidini ortadan kaldırdık. Mavagat yangını, Sarılar Mahallesi... Maalesef tehlike arz ediyor ama yavaşlama eğilimine girdi. Burdur, Bucak yangını tehlikeli; yanan evler, boşaltılan evler var" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli'nin açıklaması şöyle:

"15. gün... 15. gün diyoruz Köyceğiz yangınını bitirdikten sonra yangınları sıfırlayacağız. Bu sezon içinde başka yangın çıkmayacak mı, elbette çıkan. Ama bunu bir milat olarak kabul edip artık normalize olduk. Günlük çıkan yangınlarla günlük mücadele edilecek, en fazla birkaç gün içinde çözülebilecek yangınlarla karşı karşıya geleceğiz diye düşünüyoruz. Birkaç gün içinde çıkan çok büyük yangınlarla mücadelemizin sonuna doğru geliyoruz.

53 ilde, 288 orman yangınıyla mücadele ettik, 285'ini kontrol altına aldık. 3 ile 3 yangın var. Muğla Köyceğiz, Burdur Bucak yangını (gün içinde çıktı), Antalya Manavgat'ta gün içinde yangın meydana geldi.

Milas yangını, çok zor bir alan. Orman mühendislerinin okul ve kitaplarda gördüğü kadar kompleks bir yangın. Makilik alanın alttan yanması ve kanser gibi ilerleyen bir yapıyla ciddi şekilde mücadele ettik. Bu mücadelede belki 50 bin ton üzerinde su atmamıza rağmen yangını havadan söndürmek söz konusu olamadı. İki termik santrale tehlike oluşturan yangını kontrol altına almış olduk. Milas yangını büyük bir emek gayret mücadele ile kontrol altına alındı.

Köyceğiz orman yangınının yerleşim yerlerine tehdidini ortadan kaldırdık. Hava ve kara araçlarıyla müdahale ediyoruz. Sonuna doğru geliyoruz gibi gözüküyor. Sabah saatleri itibarıyla yangındaki alevlenmeler neredeyse yoktu. Bazı tüten noktalar vardı... Şu an çalışmalar sürüyor, olumluya doğru gidiyor.

Mavagat yangını: Sarılar Mahallesi... Maalesef tehlike arz ediyor ama yavaşlama eğilmine girdi.

Burdur Bucak yangını tehlikeli. Yanan evler, boşaltılan evler var. Bu bölgeye bir genel müdür yardımcımızı sevk ettik. Yeterince uçak, helikopter vs. yapılarak mücadeleye başlandı."

13 ev yandı