Manavgat'ta yine yangın: Yerleşim yerine yakın mesafede!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yine orman yangını çıktı. İkinci yangın haberi de Adana'nın Kozan ilçesinden geldi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Sarılar Mahallesi tarafında devam eden yangının, yerleşim yerine yakın olduğu öğrenildi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü büyük bir yangın çıkmış, 10 gün sonra 220 saatte kontrol altına alınabilmişti. Türkiye'nin en büyük yangın felaketinde, 60 bin hektar ormanlık alan zarar gördü. 2'si orman işçisi 7 kişi ile binlerce yaban hayvanı ve köylülere ait hayvanlar da yangında öldü.

Adana Kozan'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesine Bağtepe Mahallesi Çınaralı mevkiinde saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda işçi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.