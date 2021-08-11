T24 LogoT24 Logo

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

Burdur'un Bucak ilçesi Çobanpınarı köyündeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

11 Ağustos 2021 16:49

119

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

219

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

319

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

419

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

519

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

619

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

719

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

819

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

919

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

1019

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

1119

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

1219

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

1319

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

1419

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

1519

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

1619

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

1719

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

1819

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

1919

Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı

burdurorman yangınıyangın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24