Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
Burdur'un Bucak ilçesi Çobanpınarı köyündeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
11 Ağustos 2021 16:49
119
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
219
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
319
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
419
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
519
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
619
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
719
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
819
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
919
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
1019
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
1119
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
1219
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
1319
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
1419
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
1519
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
1619
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
1719
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
1819
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
1919
Burdur'da yangın kısa sürede yayıldı; bir mahalle ve bazı evler boşaltıldı
© Tüm hakları saklıdır.