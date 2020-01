Bakan Özlü: Teknik kolejler için kaynaklarımızı seferber edeceğiz

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknolji Bakanı Faruk Özlü, \"Okul ve sanayi işbirliğinin kanallarını sonuna kadar açık tutmalıyız. Biz Bakanlık olarak tüm OSB\'lerde, Teknik Kolejler açmak için, bütün kaynaklarımızı sonuna kadar seferber edeceğiz\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgesi Üst Kurulu (OSBÜK) tarafından düzenlenen \'3\'üncü Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Zirvesi\' programına katılmak üzere havayolu ile Sivas\'a geldi. Kentte faaliyet gösteren özel bir otelde gerçekleştirilen toplantıya bakanlar Yılmaz ve Özlü\'nün yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü ve çok sayıda okul yöneticisi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra katılımcılara OSBÜK tanıtım filmi izletildi.

\'PERFORMANSLARI İZLEYECEĞİZ\'

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Meslek eğitimi memleket meselesidir. Mutlaka mesleki eğitim olacak ama nitelikli olacak. Ülkenin sürdürülebilir kalkınması için de olması için mesleki eğitim olmazsa olmaz. Türkiye\'de mesleki eğitmin oranının yüzde 44, hedifimiz yüzde 60. Yakalayabilir miyiz? Yakalarız. Bursa\'da bu oran yüzde 61, İstanbul\'da yüzde 54. Zaten İstanbul\'da yakalarsanız Türkiye\'nin çoğunu hedeflemişsiniz demektir. Gaziantap\'te de yüzde 36 olduğunu söylemek isterim. Yüzde 44, Avrupa Birliğine eş, denk bir değer. Ancak yüzde 60\'a çıkarırsak aranan eleman ihtiyacını karşılarız. Mesleki eğitimi daha iyi yapmak için tematik liseler açıyoruz. Bu yıl 12 ilde 19 tematik meslek lisesi açtık. Ankara, İstanbul, Rize illerinde toplam 8 mesleki ve teknik orta öğretim okulumuz, sivil havacılık yer hizmetleri konusunda eğitim vermeye başladık. 12 ilimizde 13 mesleki ve teknik eğitim okulumuzda da madencilik eğitimi vermeye başladık. Bunlardan Sivas\'ta da iki tane var. Bu yıl ilk defa mesleki ve teknik eğitim okullarının performanslarını izleyeceğiz. Kriterleri belirlendi. Her okula bir karne vereceğiz ve başarılı olanları da ödüllendireceğiz. Bu yıl 10 bin öğretmenimizin eğitimini planladık. 6 binini bu ana kadar gerçekleştirdik, geri kalanını da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık. 76 bin olan çıraklığa giden öğrenci sayımız 117 bine çıktı. Eğitimin amacı toplumunu refah toplumuna götürmek. Türkiye\'nin eğitimi iyi bir yerde. Eksikliklerimiz var mı? Var. Daha iyi olmasını istiyor muyuz? İstiyoruz\" dedi.

\'EKONOMİK KALKINMANIN SIRRI BECERİDE SAKLIDIR\'

Daha sonra konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü kalkınmanın sırrının becerilerde saklı olduğunu belirterek şöyle dedi:

\'\'Bizim bütün gayretimiz; becerikli ve donanımlı insan sermayesini, ekonominin, sanayinin ve teknolojinin hizmetine sunmak olmalıdır. Bu nedenle, sanayinin gelişmesinde mesleki ve teknik eğitimin sistemdeki etkinliğinin artması, bir zaruret olarak ele alınmalıdır. Bu açıdan bakıldığında; mesleki ve teknik eğitim, bizler için vazgeçilmez bir misyonu yerine getirmektedir. Hızla kalkınan ve sanayileşen ülkemizde, kalkınmanın en etkili ve en temel aracı, hiç şüphesiz mesleki ve teknik eğitim olacaktır. Toplumun, ekonominin ve sanayinin ihtiyaçlarına göre teşekkül etmeyen bir eğitim sistemiyle, geleceğin güçlü Türkiye\'sini kuramayız. Sadece okula bağımlı bir eğitim sistemiyle, kalifiye eleman yetiştiremeyiz. Bu nedenle, okul ve işyeri, ortaklaşa görev ve sorumluluk almalıdır. Bu anlamda, Milli Eğitim Bakanlığımızın, OSB\'ler içinde veya dışındaki okullara verdiği desteği çok önemli bir adım olarak görmekteyim. Bu destek; milli eğitim politikalarıyla sanayi politikalarının eşgüdümü açısından da büyük önem arz etmektedir.

Bilgi üreten, teknoloji geliştiren, sanayinin nitelikli istihdam ihtiyacını karşılayan bir milli eğitim politikasını, hayata geçirmek durumundayız. Bu anlamda 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında verilen destekler, çok yerindedir ve bizleri memnun etmektedir. OSB’ler dışında açılan özel okullarda, matbaa teknolojisinden tasarıma, raylı sistemlerden uçak bakımına, kimyadan metalürjiye kadar çok geniş bir alanda öğrencilerimize önemli tutarlarda destek verilmektedir.\"

\'HEDEFİMİZ 301 OSB\'YE MESLEKİ VE TEKNİK KOLEJ AÇMAK\'

Hedeflerinin 301 OSB\'ye Mesleki ve Teknik Kolej olduğunu söyleyen Bakan Özlü şöyle devam etti:

\"Bizi memnun eden bir diğer gelişme ise, OSB\'ler içindeki okullara yöneliktir. Bu sene Mart ayında, Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir protokol imzaladık. Bu protokole göre OSB içinde açılacak teknik kolejlere, hiçbir alan ayrımı yapmadan, 4 bin 270 lira eğitim-öğretim desteği veriyoruz. Bir diğer sevindirici uygulama ise, devletimizin özel sektörde staj yapan öğrencilere verdiği maaş desteğidir. Staj yapan, 1 milyon 165 bin meslek lisesi öğrencisi, aylık 421 lira maaş almaktadır. Bunun 280 Lirasını devlet, 140 lirasını işletme karşılamaktadır. Devletimiz bu öğrencilere, son 6 ayda 196 milyon lira maaş, 86 milyon lira sağlık primi ödemesi yapmıştır. Biz bakanlık olarak, Milli Eğitim Bakanlığımızla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, 301 Organize Sanayi Bölgemizin tamamında, mesleki ve teknik eğitim veren kolejler açmaktır. Bu okulları kurarken, sanayicilerimizle ve OSB yönetimleriyle uyum içinde olacağız. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerimize, işbaşı eğitimleri vereceğiz. OSB’lerde çalışanlara, meslek geliştirme ve uyum kursları açacağız. Yine OSB’lerde açılacak teknik kolejlerin bina yapım işlerini, kredilerle destekleyeceğiz. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli unsurlardan biri, o ülkenin sahip olduğu insan kaynağının kalitesidir. Mesleğinin gerektirdiği temel bilgi ve becerilere sahip insan kaynağını, toplumun ve sanayinin hizmetine sunmalıyız. Her gencimizin bileğine, en az bir tane altın bilezik takmamız gerekiyor.\"

\'KAYNAKLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ\'

Gençlerin kollarına altın bilezik takabilmek için mesleki eğitim ve teknik kolejlerin önemli olduğuna işaret eden Bakan Özlü şunları söyledi:

\"Bizim bu noktada en temel çabamız, zekayı ürüne dönüştürmek olmalıdır. Hepimiz, farklı özelliklerle, farklı yeteneklerle dünyaya geliyoruz. Eğitim sistemimizin; bu farklılıkları desteklemesi, bu farklılıklardan bir sinerji üretmesi gerekiyor. Farklılıkları destekleme sürecinde, teknik kolejlere çok önemli bir misyon düşmektedir. Türkiye\'de mesleki eğitim ile istihdam arasındaki fonksiyonel ilişkiyi güçlendirmek zorundayız. Bunun için, işgücü piyasasındaki arz ve talep uyumsuzluğunu gidermemiz gerekmektedir. Kalite odaklı çözümlerle, bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Mesleki eğitimin toplumsal algısını düzeltecek her türlü düzenlemeyi, vakit kaybetmeden hayata geçirmeliyiz. Okul ve sanayi işbirliğinin kanallarını sonuna kadar açık tutmalıyız. Biz bakanlık olarak tüm OSB\'lerde, teknik kolejler açmak için, bütün kaynaklarımızı sonuna kadar seferber edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızla eşgüdüm halinde olacağız. Teknik liseler seferberliğinde birlikte, uyum içinde hareket edeceğiz. Tüm bunları yaparken, işe çocuklarımızdan başlamak, bilimi ve teknolojiyi onlara sevdirmek, benimsetmek durumundayız. Biz yıllarca \'Ali topu tut\', \'Ayşe ip atla\' fişleriyle büyüdük. Tamam, Ali topu tutsun, ama Ali aynı zamanda robot yapsın. Tamam, Ayşe ip atlasın, ama aynı zamanda yazılım da üretsin.\"



