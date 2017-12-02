Bakan Özlü: Otomotiv Test Merkezi'nde askeri araçların da testleri yapılabilecek (3)

\"TEKNOSAB TÜRKİYE\'DE TEK VE İLK ÖZEL PROJEDİR\"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi\'nde (TEKNOSAB) incelemelerde bulundu. Kobi Organize Sanayi Bölge sunumu ile yerli otomobile ilişkin geçen basına kapalı sonrasında Bakan Dr. Faruk Özlü açıklamalarda bulundu. Özlü, \"Bugün Bursa\'da sanayi şehri ve tarım şehri Bursa\'dayız\" diyen Bakan Dr. Faruk Özlü, \"Bakanlığımızı ilgilendiren konularda istişarelerde bulunuyor, görüşmeler yapıyoruz. Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi projesi, çok özel bir projedir. Türkiye\'de tek ve ilk özel projedir. Bu proje kapsamında burada bilgi aldık. Projenin gidişatını değerlendirdik. Biz bakanlık olarak bu projeyi destekliyoruz\" dedi.

\"PROTOKOL İMZALADIK\"

Bakanlık olarak projeye destek vereceklerini belirten Bakan Dr. Faruk Özlü, \"TEKNOSAB projesinin inşallah gelecek yıl sonuna kadar önemli mesafeler kat etmesini ve burada ilk fabrikaların kurulduğunu inşallah göreceğiz. İçeride bir protokol imzaladık. Protokol kapsamında da yine Gökmen Havacılık Kulübü ile TEKNOSAB\'ın ve bakanlığımız kuruluşu TUBİTAK\'ın müşterek çalışmasına karar aldık. Biz bakanlık olarak destekleyeceğiz. Sürdürülebilirlik noktasında TEKNOSAB destekleyecek. Dolayısıyla bugün Bursa\'da nitelikli sanayinin ileri teknolojinin geliştirilmesinin altyapısını oluşturan çok önemli bir projeyi değerlendirmiş olduk\" diye konuştu. Sözlerine devam eden Bakan Dr. Faruk Özlü, şöyle devam etti:

\"BURSA\'NIN GELECEĞİ ÇOK PARLAK\"

\"Bursa\'nın geleceği çok parlak. Bugün de çok iyi, inşallah gelecek bugünden çok daha iyi olacak. Ben Bursa\'daki sanayimizin kendi teknolojisini üreteceğine inanıyorum. Dünya\'da da çok ciddi bir merkez olacağına inanıyorum. Zaten biliyorsunuz, dünyada şehirler yarışıyor ülkeler yarışmıyor. Bursa bu yarışta en ön sıralardaki yerini koruyacak. Bugün baktığımızda Bursa, imalat sanayisi içerisinde Türkiye ölçeğinde en fazla pay alan ilk 3 il arasındadır. Dolayısıyla bu sanayi altyapısına inşallah, ileri teknoloji enjekte ederek daha da büyüteceğiz. Daha yüksek, katma değer ürünler üreteceğiz. Daha fazla büyüyeceğiz, daha fazla ihracat yapacağız ve daha fazla zenginleşmiş bir Bursa göreceğiz. Bu projede emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.\"

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