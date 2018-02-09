Bakan Özlü: İzmir'i teknoloji üssü yapmak için fikri katkı bekliyoruz (2)

COĞRAFİ TESCİL BELGELERİNİ VERDİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \'İzmir teknoloji üssü\' çalıştayının ardından Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak\'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası Bakan Özlü, Ege Üniversitesi kampüsündeki MÖTBE\'ye geçti. Burada akademisyenlere hitap eden Özlü, \"Türkiye\'nin bilim merkezi teknoloji üssü ileri sanayi ülkesi olmasını arzu ediyoruz. Bütün politikalarımızı buna uygun olarak yapıyoruz. Üniversitelerimize destek vermezsek bilim üretemeyiz, teknoloji transferi bir noktaya kadar olur. Bundan sonra teknoloji üretilir. Biz de bakanlık olarak üniversitelerle birlikte çalışmayı önemsiyoruz. Teknoloji transfer eden değil üreten Türkiye yaratmak için kilitlendik. İzmir\'in teknoloji üssü olmasını istiyoruz arzuluyoruz. Bunun için siz öğretim üyelerinden akademisyenlerden de destek bekliyoruz\" diye konuştu.

\'AMACIMIZ, TOPLUMA FAYDA SAĞLAYAN BİLİMSEL TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR\'

Bilim, sanayi ve teknoloji arasında bağ oluşturmak istediklerini söyleyip, bu bağı da ağaca benzeten Bakan Özlü, \"Ağacın kökü toprakta gövdesi ve meyvesi var. Ağacın toprağını bilime benzetiyoruz. Bu topraktan beslenen ağacın gövdesi teknoloji, meyvesi de sanayidir. Bilimle teknoloji teknoloji ile sanayi arasında kuvvetli bir bağ olmasını önemsiyoruz. Sanayisi olmayan sanayi ile ilişkilendirilmemiş bilim ve teknoloji faaliyetlerinin çok fazla faydasını görmüyoruz. Meyvesi olmayan ağaç gibi görüyoruz. Toplumun sosyal ekonomik kalkınmasına destek sağlamayan çalışmaların bizim için önemi yok. Bizim amacımız insana topluma fayda sağlayan bilimsel teknolojik çalışmalardır\" dedi.

Bakan Özlü, konuşmasının ardından öğretim üyelerinin sorularını da yanıtladı. Ar-Ge merkeziyle ilgili soru üzerine Özlü, \"Ar-Ge merkezlerinin sayısı 800\'ü geçti. Bunun da büyük bir çoğunluğu 2017 yılında oldu. Bu merkezlerin sayısını da bu yıl bine tamamlayacağız. Ar-Ge merkezlerine büyük önem veriyoruz. Ar-Ge merkezi açmak için personel sayısını da 15\'e düşürdük, bu da gelişmesinde etkili oldu. Yeni çalışmamız ise üniversitelerle şirketlerin Ar-Ge merkezleriyle özdeşleştirmek. Doktora öğrencilerimizin buralarda istihdam edilmelerini sağlamayı hedefliyoruz\" diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, toplantıdan sonra İzmir\'le özdeşleşmiş ürünler için verilen coğrafi tescil belgesi törenine geçti. Bakan Özlü, kumru, boyoz, Bergama granit taşı ile Urla sakız enginarına tescil belgelerini verdi.



Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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