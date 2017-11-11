Bakan Özlü: Cam filminde kriter belirleyeceğiz (3)

\"SENDELERSEK, TÜRKİYE DÜŞER\"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Adıyaman\'da, Besni İlçesi\'nin ardından AK Parti Gölbaşı ilçe kongresine katıldı. Gölbaşı Belediyesi konferans salonunda düzenlenen kongrede konuşan Bakan Özlü, 15 yıllık AK Parti iktidarının, görkemli başarılar dönemi olduğu kadar, büyük kavgaların da dönemi olduğunu belirtti. Bakan Özlü, AK Parti\'nin ülkeyi hak ettiği konuma getirme kavgası verirken, muhalefetin de ayak bağı olma kavgasında olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Yorulmayacağız, yılmayacağız, asla pes etmeyeceğiz. Biz sendelersek, Türkiye düşer. 15 yıllık AK Parti iktidarı, görkemli başarılar dönemi olduğu kadar büyük kavgaların da dönemi oldu. Biz \'Bu ülke başarır, bu millet başarır\' dedikçe, muhalefet \'Olmaz\' diye bağırdı. Biz bu ülkeyi hak ettiği konuma getirme kavgası verirken, muhalefet ayak bağı olmanın kavgasındaydı. Onların olmaz seslerini, gerçekleştirdiğimiz projelerle kestik. Nasıl yapıldığını gösterdik. Ama onca derse rağmen, ezberlerini asla bozmadılar. Her projemiz için aynı nakaratı tekrarlamayı sürdürdüler. Muhalefetin bir diğer bölümü de, biz \'Bu millet kardeştir\' dedikçe, kardeşlik bağlarımıza nifak tohumu ekmeye çalıştılar. Biz tüm bölgelerimizi kalkındırmaya çalışırken, onlar, özellikle bu bölgeyi geri bırakmak için insanlıktan nasibini almamış piyonlarını devreye sokup şehirleri yakıp yıktılar. Biz her yeri birbirine bağlayacak yollar döşerken, onlar, şehirlere hendekler kazıp bu bölgenin umutlarını gömmeye çalıştı. Ama bu ülke ile ilgili tek hayalleri bölmek olanlara da, geçit vermedik. Ayrım gözetmeksizin; Türkiye’nin en doğusu da, en batısı da aynı huzur, aynı refah, aynı gelişmişlik düzeyinde olsun istedik. Bölgesel dezavantajları avantaja çevirecek özel teşvikleri, projeleri bunun için geliştirdik. Bundan sonra da yolumuz aynı olacak. İşte asıl korkuları bu. Çünkü biliyorlar ki, biz bunu yapacak güçteyiz. Tüm bunlar güçlü bir siyasi irade, ileriyi gören bir vizyon, akıllı politikalarla olacaktır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak ben diyorum ki; bilimin, teknolojinin ve bunlarla desteklenmiş sanayinin coğrafyası olmaz. Dezavantajı avantaja çevirmek akıl ve irade işidir. Bizim onu yapacak aklımız da var, altyapımız da var, irademiz de var. Yeter ki siz kendinize güvenin, bize güvenin, devletinize güvenin.\"

Konuşmaların ardından yapılan kongrede Yaşar Gül, ilçe başkanlığına seçildi.

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)



FOTOĞRAFLI