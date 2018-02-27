Bakan Özlü: Bu silahların barış için kullanılacağını söyleyenler, bizi ahmak mı sanıyorlar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başarıyla devam ettiğini belirterek, \"Ortalıkta \'barış\' nutukları atanlar; ABD\'nin bölgedeki teröristlere gönderdiği 5 bin TIR silah için neden suskun kaldılar? Bu silahlara seslerini çıkarmayanların, bugün konuşmaya hakları yoktur. Bu silahların barış için kullanılacağını söyleyenler, bizi ahmak mı sanıyorlar?\" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce\'de partisinin yönetim kurulu toplantısına katıldı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Özlü, Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 38 gündür devam ettiğini söyleyerek, \"Askerlerimiz, 38 gündür adeta kahramanlık destanı yazarak Afrin\'e doğru ilerliyor. Bu ilerleyiş, bizi tehdit eden terör unsurları tamamen temizlenene kadar devam edecek. Türkiye\'nin bu haklı ve meşru davadan geriye dönüşü söz konusu değildir. Başladığımız işi yarım bırakmamızı kimse bizden istemesin. Ortalıkta \'barış\' nutukları atanlar ABD\'nin bölgedeki teröristlere gönderdiği 5 bin TIR silah için neden suskun kaldılar? Bu TIR\'ların içinde buketler dolusu çiçek yoktu, sandıklar dolusu silah vardı. Bu silahlara seslerini çıkarmayanların, bugün konuşmaya hakları yoktur. Bu silahların barış için kullanılacağını söyleyenler, bizi ahmak mı sanıyorlar?\" dedi.

Bakan Özlü, operasyonun ardında ciddi bir devlet aklı ve millet desteği olduğunu belirterek,

\"Türkiye\'nin bu hain çeteye ve onun işbirlikçilerine karşı operasyon yaparken kimseden izin almasına lüzum yoktur. Zeytin Dalı Harekâtı\'nın arkasında, ciddi bir devlet aklı, ciddi bir strateji ve topyekûn bir millet desteği vardır. Afrin Operasyonu, Ortadoğu coğrafyasında yaşayan herkesin selameti için düzenlenen bir harekâttır. Sınırlarımızın dibinde bir garnizon devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz.\" diye konuştu.

İktidarları süresince pek çok ilk gerçekleştirdik, yapılamaz denen şeyleri yaptıklarını ifade eden Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Ama yapacaklarımız daha bitmedi. Bundan sonra da aynı kararlılık, aynı heyecan, aynı coşku ile yola devam etmemiz gerekiyor. Tüm Türkiye\'de büyük bir coşku ile gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizde heyecanımızı tazeliyor, 2019 için hazırlanıyoruz. Devletimizin ve milletimizin her zamankinden daha fazla saldırıya uğramasının sebebi, güçlü Türkiye yürüyüşündeki kararlılığımızdır. Şekli her zaman farklı olsa da, defalarca önümüze çıkmalarının sebebi, bu yürüyüşü kesintiye uğratma hevesidir. Biliyorlar ki, Ak Parti demek, Türkiye demektir. Ak Parti demek güçlü Türkiye demektir. Ak Partisiz bir Türkiye için, ellerinden geleni arkalarına koymamaları bu yüzdendir. İşte 2019 seçimleri, Ak Partisiz bir Türkiye düşü ile yanıp tutuşanların her şeyi yapacakları bir seçim olacak. Çünkü 2019 seçimleri, bu ülkenin adaleti ve kalkınması için çıktığımız yolda, atacağımız en önemli adımlardan biri olacak.\"

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