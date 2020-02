Bakan Özhaseki: Bizi, Suriye ve Irak gibi yapmak istediler

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ramazan Bayramı mesajında, \'\'Allah herkese yuvasında, yurdunda bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Bu büyük bir nimet. Bizi de adeta Suriye gibi Irak gibi yapmak için ellerinden gelen her türlü kötülüğü gösterdiler\'\' dedi.

Seçim bölgesi Kayseri\'de Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte Osman Kavuncu Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Millet Caddesi\'nde vatandaşlarla tokalaşıp, karanfil dağıtan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, gazetecilere açıklama yaptı. Özhaseki, şunları söyledi:

\'\'Bugün arife günü. Yarın da inşallah bayramı idrak edeceğiz. Cenabıhak nice arife ve bayram günlerine huzurla, ağız tadı ile evimizde, yuvamızda, yurdumuzda ulaşmayı nasip etsin. Bu büyük bir nimet. Çünkü bizim gönül coğrafyamız diye adlandırdığımız ülkelerde şu anda bu güzelliği yaşayamayan milyonlarca insan var. Ülkelerinde iç savaş ve kargaşa var. Her taraf kan revan içinde. Parçalanmışlıklar var. Birçok mazlum ve Müslüman insan da ülkelerini, yurtlarını terk etmiş vaziyetteler. Allah bizim ülkemizi böyle bir kötülükten korusun. Öyle sıkıntılardan belalardan korusun. Aslında bizim ülkemiz üzerinde de bu tür operasyonlar yaptılar. Ameliyat yapmaya kalktılar. Bizi de adeta Suriye gibi Irak gibi yapmak için ellerinden gelen her türlü kötülüğü gösterdiler. Ama Cenabıhakk\'a şükürler olsun ki bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan gibi bir yiğit lider var. Dimdik duran bir lider var. Onun arkasında milyonlar var. Gerekirse göğsünü kurşunlara siper eden millet var. Böyle olunca her türlü kötülük dönmüş oldu. Bizim ülkemiz üzerinde de bu oyunları oynayamamış oldular, istediklerini yapamadılar. Bizim duamız, bugünler hürmetine ülkemize Rabbimin kötü gün göstermemesi. Etrafımızdaki ateş çemberi içerisinde insanlar gibi buranın da yangın yerine dönmemesi için gayret ediyoruz. Bir ve beraber olmak, büyük bir muhabbet içinde herkesle bayramlaşarak yolumuza devam etmektir amacımız.\"

Güneydoğu Bölgesi\'ndeki vatandaşların da kendisini içlerinden biri gibi gördüklerini söyleyen Bakan Özhaseki, \'\'Nusaybin\'de, Yüksekova\'da, Suriçi\'nde benim çok sevgili hemşehrilerim var. Her gittiğimde sağ olsunlar beni bağırlarına basıyorlar. Beni kendilerinden biri gibi görüyorlar. Afişlerle karşılıyorlar. Sokakta gezerken Kayseri\'de geziyor gibi zorluk çekmiyorum. Neden? Orada bir kötülük yaşandı. Ancak, hepsi geride kaldı. Mağdur olan, sıkıntıya düşen, evi yıkılan her ne kadar insan var ise hepsinin evini yapmaya çalışıyoruz. O bölgelerin altyapısını yapmaya çalışıyoruz. Böyle olunca vatandaş da tabii ki bizim yaptığımız bu hizmetler karşılığında teşekkür babında bize sevgilerini gösteriyorlar. Ben de onları seviyorum. Hizmet etmeyi seviyorum. Onların da bayramı mübarek olsun. Dilerim Cenab-ı Allah onların geçmişte yaşadığı kötülükleri bir daha yaşatmasın\'\' diye sözlerini tamamladı.



