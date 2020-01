Bakan Özhaseki: Bize diz çöktüremeyecekler (2)

\"BAŞARILI OLAMADIKLARI TEK ÜLKE TÜRKİYE\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Müslüman ülkelerinde oyunlar oynandığını belirterek, \" Her tarafı böldüler, parçaladılar, birbirine düşürdüler. Başarılı olamadıkları tek ülke Türkiye oldu\" dedi.

Talas ilçesinde yapımı tamamlanan Medine Sami Elmacıoğlu Camii açılış törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Bu bir varmış bir yokmuş dünyası. Ne gelmek elimizde ,ne de gitmek? Her şey yüce takdir. Böyle bir hayat yaşıyoruz. Herkes imkanı oranında sorumlu. Ben bakan olarak biraz daha sorumluluğum ağır. Bunun farkındayım ve ona göre hareket etmeye çalışıyorum. Bu şehirde gördüğüm kadar hiç bir şehirde hayırsever görmedim. Hayırsever hemşerilerimizle övünüyoruz\" ifadelerini kullandı.

Kayseri\'nin iyiye gittiğini belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

\"Planlama açısından Kayseri en önemli şehirlerin başında geliyor. İşin başı planlama. Doğru planlarsanız doğru gelişir. Zor günlerden geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihini en zor günlerini yaşıyoruz. Bulunduğumuz coğrafya zorunlu bir coğrafya. Bulunduğumuz coğrafyada mazlumlar gelmiş birlikte yaşamışız. Bu ortamı sağlamak çok kolay değil. Bir PKK belasını başımıza musallat ettiler 40 yıldır uğraşırız. Türkiye\'yi bölme peşindelerdi. Yurtdışından bunlara çok destekler veriliyor. Bunları şuan daha açık görüyorsunuz. O bölgelerde eştikleri çukurlara bu katiller sürüsünü gömdük. Bunların milletvekilleri o bölgede gezemiyorlar. Bizler geziyoruz ve vatandaşın yaralarını sarıyoruz. Son dönemde yine bir FETÖ belasını yaşadık. Kendileri herkesi kandırdılar. Bir gecede gerçek yüzleri belli oldu. Aynı oyunları Libya\'da, Suriye\'de, Afganistan\'da tutturdular. Her tarafı böldüler, parçaladılar, birbirine düşürdüler. Başarılı olamadıkları tek ülke Türkiye oldu.\"

Özhaseki, planların hiç birinin tutmadığını, ekonomik olarak Türkiye\'yi dize getirmek isteyenlerin büyüme hareketi ile dillerinin tutulduğunu anlatırken, \"Bu büyüme rakamları ile inşallah dünya birincisi olacağız. Ben inanıyorum ki eğer siz iyi niyetliyseniz, çalışıyorsanız cenabı Allah tutan eliniz oluyor. Eğer niyetiniz kötü olursa bunlar ters dönüyor. Cenabı hak hepimize hayır işlemeyi nasip etsin\" diye konuştu. Konuşmanın ardından cami açılışı yapıldı.

