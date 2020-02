Bakan Özhaseki: Barış, demokrasi diyorlar ama, ellerinde silahlar var (2)

\'SEÇİMLER, TÜRKİYE\'NİN KADERİNİ BELİRLEYECEK\'

AK Parti İl Başkanlığı\'nın Mimarsinan Parkı\'nda düzenlediği bayramlaşma törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi eski Bakanı ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ak Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Sami Dedeoğlu, Hülya Nergis, İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Bu seçimlerin kaderi Türkiye\'nin kaderini belirleyecek. Bizim başımız dik, anlımız açık. İftiharla her yerde söyleyecek çok sözümüz var. Bizim için çok kolay bir seçim. Neden, bakın biz şu 3 şeyi her yerde söyleyeceğiz; Birincisi, Türkiye\'nin bir beka meselesi var. Nedir bu beka meselesi? Yurt dışından özerk destekli PKK gibi, FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlerin son yıllarda ortaya koymuş olduğu bölücü, yıkıcı, bu milletin ezanını susturmaya yönelik, bayrağını indirmeye yönelik çalışmaları var. Arada işte \'efendim bunları siz azdırdınız\' gibi cümleleri söyleyenlere diyoruz ki; PKK 45-50 yıl önce vardı. FETÖ tam 40 yıl önce ortaya çıkmıştı\" ifadelerini kullandı.

\'YİĞİTSEN BİR GÜN ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ET\'

Bu örgütlerin yeni çıkmadığını, 45- 50 yıllık mazileri olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bunlar yeni çıkmış örgütler değil ve doğrusu bunlar her tarafa sızarak, işbirliği yaparak buralara gelmişlerdi. Özellikle anamuhalefet, PKK konusunda hiçbir şey söylemeye hakkı yok. Dün beraberce Mecliste o PKK\'nın siyasi uzantılarını ortak olarak taşımamışlar mıydı? Evet taşımışlardı. Bugün de Mecliste yan yana oradalar. Aynı fikir birliği içinde devam etmiyorlar mı? Ediyorlar. Cumhurbaşkanı adayları bir gün olsun PKK ile nasıl mücadele edeceğini söylüyor mu, hayır. Mücadele eden aslan gibi komutanımızın apoletini sökmekten bahsediyor. Yazıklar olsun. Dikkatinizi çekerim, Kılıçdaroğlu\'nun söylediği çok önemli bir şey var. \'Yerel yönetimlere özerklik şartları tanıyacağız\' diyor. Bu benim hem avukatlık, hem de belediyecilikten dolayı mesleğim. Daha önce Avrupa Birliği bize bu şartı dayattığında, biz 5-6 maddeye şerh koyarak kabul ettik. Şimdi Kılıçdaroğlu yerel yönetimlere özerklik şartını kabul edeceklerini söylüyor. Yani PKK\'nın çukur kazmasına, eyalet ilan etmesine, oranın bölünmesine razıyız\' demek istiyor. Yazıklar olsun. Sonrasında da 40\'dan fazla kardeşimizin şehit olduğu, insanların sokaklara dökülüp birbirine kırdırdıkları birileri hapishanelerde ziyaret ediliyor. Yiğitsen gel bir gün şehit ailelerini ziyaret et. Karadeniz\'de şehit olan 16 yaşındaki yavrumuzun ailesini ziyaret et. Neden katiller sürüsünün başındaki adamı hapishanede gidip ziyaret ediyorsun? Bunları söylemeliyiz.\"

FOTOĞRAFLI