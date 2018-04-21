Bakan Özhaseki: AK Parti- MHP ittifakından doğan sinerjiyi millet sevdi (2)

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi tarafından Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ve Farabi Caddesi’nin Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Bulvarı ile kesiştiği noktaya yapılan köprülü kavşağın temel atma törenine katıldı.

Törende Bakan Özhaseki\'nin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Süleyman Kamçı, Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ekonomi eski Bakanı Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12\'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın eşi Nuray Aydın ile çocukları Berkay ve Tuna Aydın oda ve dernek başkanları ve vatandaşlar yer aldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’de hizmet ve yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Başkan Çelik, temeli atılacak olan köprülü kavşağın uzunluğunun 380 metre olacağını, üzerinde çift yönlü ikişer şerit taşıt yolu ile 12 metrelik raylı sistem yolunun bulunacağını kaydetti. Köprülü kavşağın maliyetinin çevre düzenlemeleri ile birlikte 10 milyon TL’yi geçeceğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, üç ayda çalışmaları tamamlayacaklarını kaydetti.

ŞEHİT KOMUTANIN ADI KÖPRÜLÜ KAVŞAĞA VERİLDİ

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Kayseri’de her hafta yatırımlara şahitlik yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri ekonomisine katkısına da vurgu yapan Bakan Özhaseki, “Bir farkla klasik bir gün yaşıyoruz. Ben her cumartesi geliyorum, belediyelerimizin temel atma ve açılış programlarına katılıyorum. Belediyelerimiz bir taraftan alt ve üst yapıda çalışırken, bir taraftan da Kayseri ekonomisine katkıda bulunuyor. Bugünün diğer günlerden farkı ise köprülü kavşağa komutanımızın isminin verilmesi. Tümgeneral Aydoğan Aydın, yiğit bir Anadolu çocuğuydu. Dün yine onun birliğindeydim. Arkadaşlarına bu törenden bahsettim ve komutanımızın isminin verileceğini ifade ettim. Unutulmadığı ve takdir edildiği için çok mutlu oldular” dedi.

Konuşmasında Türkiye’nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve üzerimize oyunlar oynandığını ifade eden Bakan Özhaseki, bu oyunları bozmak için dimdik ayakta durduklarını belirtti ve teröristlere karşı en güçlü şekilde mücadele edildiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Köprülü Kavşağı’nın temelinin atılması için protokol kürsüye davet edildi. Bu sırada kısa bir konuşma yapan Aydoğan Aydın’ın oğlu Berkay Aydın, babasının vatanseverliliğinin, fedakarlığının gelecek nesillere böyle bir tesisle aktarılacak olmasından dolayı gurur duyduğunu belirtti ve teşekkür etti. Daha sonra İl Müftüsü Şahin Güven’in dualarıyla köprülü kavşağın temelleri atıldı.

HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLMUŞTU

Tümgeneral Aydoğan Aydın, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı olarak görev yaparken, Şırnak\'ın Şenoba beldesinde kalkışından kısa süre sonra yüksek gerilim hattına takılıp, düşen helikopterde, 12 askerle birlikte şehit olmuştu.

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