Bakan Özer: Matematikte öğretme yaklaşımını değiştirmeye çalışıyoruz

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Matematikte öğretme yaklaşımını değiştirmeye çalışıyoruz. Yani yöntem farklılığı daha hayatla ilişkili. Soyut bir alan olarak değil somut bir alan olarak öğretilsin. Eğitimin ilk kademelerinde çok somut, daha sonra gittikçe soyutlaşan ama hayatla ilişkisi hiç kopmayan bir matematik yaklaşımı tasarlıyoruz” dedi.

Bakan Özer, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özer, "Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına ağırlık veriyoruz. Vatandaşlarımızın tüm çocuklarının bulundukları yer neresi olursa olsun okul öncesi eğitime ücretsiz olarak erişebilmesi için çalışıyoruz. 3, 4, 5 yaş aralığındaki okullaşma oranları hızla yükselecek." diye konuştu.

Eğitimde 'metaverse'

Özellikle sanal gerçeklikle ilgili mesleki eğitim için çalışmalara başlanmıştı. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli alanlarda dünyada mesleki eğitim artırılmış sanal gerçekliğe geçti. Biz de onun aynısını mesleki eğitime uygulayacağız. Mesela kaynakçılık alanında, madencilik alanında uygulamaya başladık. Artırılmış sanal gerçeklik ile ilgili sıkıntımız özel teşebbüslerimiz, sektörümüz çok güçlü değil. Artırılmış sanal gerçeklikle ilgili alt yapıyı kurma geliştirme, dijital ile içerikler oluşturma ile ilgili çalışmaları yoğunlaştırdık. Eğitim için de Metaverse ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

"Matematikte öğretme yaklaşımını değiştirmeye çalışıyoru"

Matematikte öğretme yaklaşımını değiştirmeye çalışıyoruz. Yani yöntem farklılığı daha hayatla ilişkili. Soyut bir alan olarak değil somut bir alan olarak öğretilsin. Eğitimin ilk kademelerinde çok somut, daha sonra gittikçe soyutlaşan ama hayatla ilişkisi hiç kopmayan bir matematik yaklaşımı tasarlıyoruz. Mesela ilkokul aşamasında matematik bir oyun tarzında farklı etkinliklerle öğrenilecek şekilde. Ortaokuldan liseye doğru matematik zenginleştirici ortamların sağlandığı yaklaşımlar olacak. Türkiye fen okuryazarlığında çok iyi durumda, matematikte iyileşme var ama matematikte istediğimiz düzeyde değil. Bunun için yeni yaklaşımlar üzerinde çalışıyoruz. Bu sadece öğrencilerimizin matematiği öğrenme noktasında değil daha sonraki akademik ve akademik olmayan yaşantılarındaki başarılarının da çok önemli bir şekilde etkileyecek.

OSB'lerde kreş, anaokulu konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla bir projeye başlayacağız. Yakında açıklayacağız. OSB yöneticileriyle bir toplantı yapacağız.

Okullarımızdaki öğretmenlerin mesleki gelişim taleplerine göre okul bazlı mesleki gelişim yani herhangi bir okuldaki öğretmenler hangi eğitimleri istiyorlarsa karar verecekler, okul yöneticileri onları toparlayacak, bakanlığa başvuracak, bakanlık bütçesini gönderecek. Artık merkezden bağımsız bir şekilde okullar kendi ihtiyaçlarına göre öğretmenlere eğitim planlaması yapacak. Bu öğretmenlik mesleğinde devrimdir. Bu seneki öğretmenlik mesleki gelişimi için bütçemiz 282 milyon.